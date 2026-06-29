29 Giugno 2026

Ercolano by Night: visite e spettacoli straordinari sotto le stelle nell’antica città.

Anna Gaia Cavallo 29 Giugno 2026
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I Venerdì di Ercolano 2026: Aperture Serali agli Scavi

Dal 3 luglio al 7 agosto 2026, il celebre sito archeologico di Ercolano si prepara a risplendere nuovamente con un evento atteso: I Venerdì di Ercolano. Tutti i venerdì alle ore 20:00, il parco archeologico si trasformerà in un palcoscenico naturale, dando il via a un ciclo di aperture serali che offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

Quest’anno, la rassegna giunge alla sua nona edizione, e promette emozioni e spettacoli in un contesto senza pari. Grazie a una serie di eventi che uniscono arte e storia, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera magica di un antico sito UNESCO, illuminato in modo suggestivo, rendendo ogni serata unica e affascinante.

Un Viaggio tra Amore e Guerra

Il filo conduttore di quest’edizione, Amore e Guerra, esplora il complesso legame tra eros e polemos, un tema intriso di storia e significato. Sette performance artistiche si susseguiranno tra le rovine romane, tutte pensate per offrire al pubblico un’esperienza completa che combina il teatro, la danza e la musica. Ogni evento avrà il potere di evocare emozioni profonde, mentre i visitatori attraverseranno le antiche strade di Ercolano, assistendo a spettacoli che riflettono l’essenza della vita umana.

“Tornare a vivere il Parco Archeologico di Ercolano è un modo per ricreare un dialogo tra il passato e il presente. Il tema di quest’anno invita a una riflessione sull’esperienza umana e sull’arte come veicolo di espressione,” afferma Federica Colaiacomo, Direttrice del Parco.

Inoltre, le aperture serali prevedono un’illuminazione artistica degli antichi monumenti, creando un’atmosfera surreale e poetica che avvolgerà i visitatori. Il Parco di Ercolano si farà palcoscenico per la diversità espressiva, ospitando artisti di vari generi e origini.

Un progetto innovativo che ripropone il sito archeologico in una dimensione nuova, dove la bellezza delle rovine antiche dialoga con la creatività contemporanea. Attraverso la luce e la narrazione artistica, Ercolano diventa non solo un luogo da visitare, ma un reale spazio di condivisione culturale e artistica.

Dettagli Pratici e Informazioni Utili

Per chi desidera vivere quest’esperienza unica, il sito del Parco Archeologico di Ercolano offre tutte le informazioni necessarie. È possibile acquistare i biglietti online per assistere agli eventi settimanali, garantendo così l’ingresso all’evento e l’opportunità di scegliere le date e gli spettacoli di maggiore interesse.

Le aperture serali rappresentano un’occasione per riscoprire Ercolano sotto una nuova luce, sia metaforicamente che letteralmente. Gli amanti dell’arte, della musica e della storia troveranno in questo evento un momento di arricchimento culturale, mentre i più giovani potranno avvicinarsi alla storia in modo divertente e coinvolgente.

La combinazione di cultura, musica e performance dal vivo in uno dei siti archeologici più straordinari del mondo trasmette un messaggio di inclusività e apertura. La possibilità di interagire con performance artistiche uniche, integrando la narrazione storica con le espressioni del presente, è una proposta che arricchisce il panorama culturale della regione.

In sintesi, I Venerdì di Ercolano per il 2026 si preannunciano come un evento imperdibile, un’occasione di riflessione e celebrazione del patrimonio culturale italiano. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria esperienza, dove il passato e il presente si incontrano in un dialogo continuo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Parco Archeologico di Ercolano, dove sono disponibili anche informazioni relative ai biglietti. La rassegna è un invito a vivere Ercolano in modo innovativo, unendo la magnificenza della storia alla creatività contemporanea.

Fonti ufficiali: Parco Archeologico di Ercolano

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