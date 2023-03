De Laurentiis che bordata a Zhang dell’Inter

Aurelio De Laurentiis ha parlato alla stampa estera, ha parlato anche dei fondi nel mondo del calcio, con riferimento a Zhang dell’Inter.

La stampa estera ha deciso di premiare Victor Osimhen. Al ritiro del premio c’era anche Aurelio De Laurentiis, che questa mattina è stato protagonista assoluto anche all’Università Vanvitelli di Caserta.

Il presidente del Napoli durante il suo intervento alla sede della stampa estera ha parlato di festa scudetto a Napoli, un tripudio che coinvolgerebbe almeno tre milioni di persone. “Vincere a Napoli sarebbe il coronamento di un sogno e senza dubbio un premio. Un lavoro grande lungo 18 anni di sacrifici” ha detto il numero uno della SSCN.

Ma non è mancato anche un riferimento all’ingresso di fondi di investimento nel mondo del calcio: “In passato ho creduto molto nell’ECA, mi hanno dato nel compito di interessarmi nel marketing. Per me che vengo dal mondo del cinema era molto semplice. Quando poi lei mi parla di acquisizioni oltreoceano (ride, ndr)… Zhang ad esempio lo vedo interessarsi certe volte sugli spalti e la sua faccia quando perde sembra da cane bastonato (ride, ndr)“.

De Laurentiis ha definito i fondi come la “morte del calcio. Anche perché devono ritornare dell’investimento dei propri contribuenti in cinque anni il calcio invece è programmazione, è come il cinema e perciò mi sono trovato bene. Il bello di un film è che non conosci il finale, è come un cavallo da dominare. Nel calcio ci sono tutte le combinazioni possibili per essere appagato da un lavoro straordinario. Tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e amichevoli giocheremo più di 50 partite. Sono 50 giornate vissute in maniera totale, è un’esperienza forte. E’ come se uno facesse 50 volte l’amore con la donna più bella del mondo“.