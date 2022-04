Da Milano tifosi dell’Inter infuriati: “Maresca per sabotarci”

La designazione dell’arbitro Maresca per Spezia-Inter fa andare su storcere il naso ai tifosi nerazzurri. In tanti non sono d’accordo con la scelta del designatore Rocchi per aver inviato un arbitro della sezione di Napoli, in una sfida dell’Inter, candidata per lo scudetto, che si gioca il titolo con il Napoli di Spalletti.

Dopo le designazioni sono stati tanti i tifosi sui social che hanno inveito contro il designatore Rocchi, ma il senso delle proteste erano tutte nello stesso senso: “Vogliono sabotarci, inviandoci un arbitro della sezione di Napoli“. Ci sono altri che hanno scritto: “Ci sono tanti arbitri, hanno scelto proprio uno che veniva da Napoli, chissà per quale motivo“.

Le designazioni per la 33sima giornata di Serie A non sono piaciute nemmeno a Corriere dello Sport, che parla di peggior “classe arbitrale degli ultimi 30 anni“. Per Napoli-Roma è stato scelto Di Bello, uno che solo qualche settimana fa non aveva visto un rigore, grande quanto una casa, ai danni di Mertens per il fallo di Musso. Insomma sembra che le scelte di Rocchi non piacciano proprio a nessuno. In questo momento gli arbitri possono essere ancora più decisivi nella lotta scudetto, quindi non ci dovrà essere alcuna sbavatura.