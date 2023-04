Cucchi: “Napoli, c’è chi gongola per il pareggio. I napoletani godranno di più”

Napoli-Salernitana e la festa scudetto rimandata per la squadra di Luciano Spalletti, arriva il messaggio di Riccardo Cucchi.

Il giornalista al termine del match Napoli-Salernitana lancia un messaggio importante sui social: “Vorrei dire a chi gongola per il verdetto di Napoli-Salernitana, che invidio molto (benevolmente) i tifosi napoletani che si sono goduti e si godono ancora una lunga festa pre-scudetto, e si godranno ancora di più un’altrettanto lunga festa scudetto. Ecco, l’ho detto“.

Napoli-Salernitana: il messaggio di Riccardo Cucchi

Sono in tanti quelli che stanno godendo per il pareggio del Napoli. Anche se cambia solo il calcolo scudetto, ma non la sostanza. Dalle parti di Salerno si sta festeggiando alla grande per il pareggio contro gli azzurri, ma nonostante tutto le cose non cambiano e la squadra di Spalletti viaggia a vele spiegate verso la vittoria del titolo.