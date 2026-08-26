Corriere dello Sport: “Napoli, il Galatasaray torna su Lang: la sua cessione può sbloccare Gabriel Jesus”

Il Galatasaray torna con decisione sulle tracce di Noa Lang e potrebbe diventare la chiave per sbloccare gli ultimi giorni del mercato del Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club turco si è rifatto avanti con presupposti differenti rispetto al precedente tentativo di ottenere l’olandese in prestito.

La posizione del Napoli è infatti molto chiara: Lang potrà partire esclusivamente a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Nessuna apertura, dunque, a formule che non garantiscano la cessione del calciatore.

Lang può sbloccare il nuovo attaccante

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, proprio l’eventuale uscita dell’olandese potrebbe permettere al Napoli di intervenire nuovamente in entrata. Massimiliano Allegri aspetta un altro attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca.

Quest’ultimo, dopo il positivo ingresso contro il Genoa a Marassi, resterà per giocarsi le proprie possibilità. Il nodo diventa quindi Lang, valutato dal Napoli circa 25 milioni di euro.

Gabriel Jesus resta il primo obiettivo

In cima alla lista continua a esserci Gabriel Jesus. Il brasiliano, 29 anni, è in uscita dall’Arsenal e avrebbe una valutazione inferiore ai 20 milioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’attaccante non è stato convocato da Arteta a partire dalla sfida contro il Manchester City nel Community Shield ed è pronto a valutare una nuova esperienza.

A sei giorni dalla conclusione del mercato, però, gli incastri sono decisivi. Ogni eventuale operazione in entrata del Napoli è legata alla cessione di Lang, dopo una sessione nella quale Giovanni Manna ha dovuto fare i conti con il sovraffollamento della rosa e con i parametri Uefa.

Le alternative a Gabriel Jesus restano due. La prima porta a Marc Guiu, ventenne spagnolo del Chelsea: secondo quanto riferito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i Blues lo valutano 25 milioni di sterline, oltre 29 milioni di euro, chiedendo anche una percentuale sulla futura rivendita.

L’altro profilo è Amine Gouiri, 26enne dell’Olympique Marsiglia, reduce dalla doppietta realizzata contro lo Strasburgo all’esordio in Ligue 1.

Napoli, incontro per Zeballos

Nel frattempo il Napoli continua a guardare anche al futuro. Il Corriere dello Sport racconta di un incontro andato in scena ieri a Castel Volturno per Exequiel Zeballos, 24enne argentino del Boca Juniors.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato l’agente Diego Merino e l’intermediario Massimo La Porta per verificare la fattibilità dell’operazione. Zeballos, seguito recentemente anche da Parma e Celta Vigo, è attualmente fuori rosa dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto.

Il suo accordo con il Boca scadrà a dicembre e, senza rinnovo, Zeballos potrà liberarsi a parametro zero. Un’altra situazione che il Napoli continua dunque a monitorare mentre entra nel vivo il rush finale del mercato.