Corriere dello Sport: «Napoli-Como, tentazione De Bruyne dal 1’: ballottaggio con Anguissa. Alisson sfida Lang»

La prima grande tentazione di Massimiliano Allegri per Napoli-Como si chiama Kevin De Bruyne. Dopo essere partito dalla panchina otto giorni fa a Marassi contro il Genoa, KDB potrebbe questa volta trovare spazio dal primo minuto nel 4-3-3 azzurro. Come riferisce il Corriere dello Sport da Castel Volturno, il ballottaggio con Anguissa resta completamente aperto.

Allegri ha sottolineato la necessità di disputare una partita di alto livello tecnico contro il Como e proprio la qualità di De Bruyne potrebbe diventare una delle armi principali del Napoli.

De Bruyne-Anguissa, ballottaggio a centrocampo

La certezza in mezzo al campo è rappresentata dalla presenza di Lobotka e McTominay. Per completare il terzetto, invece, Allegri dovrà scegliere tra Anguissa e De Bruyne.

Il belga è stato decisivo entrando dalla panchina nella prima giornata contro il Genoa e adesso può conquistare una maglia da titolare al Maradona.

Quello in mediana, però, non è l’unico dubbio del tecnico. Secondo il Corriere dello Sport, resta aperto anche il testa a testa tra Alisson Santos e Noa Lang. L’olandese, dopo essere stato al centro delle vicende di mercato degli ultimi giorni, è ormai pienamente inserito nella rosa chiamata ad affrontare Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Olivera titolare, Badiashile non convocato

Rispetto alla gara di Marassi è previsto un cambiamento sulla fascia sinistra della difesa. Olivera dovrebbe prendere il posto di Spinazzola, mentre al centro saranno confermati Rrahmani e Rafa Marin.

Non ci sarà invece Badiashile. L’ultimo acquisto del Napoli non sarà convocato, come spiegato direttamente da Allegri: «È un po’ indietro, s’è allenato poco con la squadra al Chelsea e ora ha bisogno di un altro po’ di tempo».

Tra i pali toccherà ancora a Meret, mentre Di Lorenzo agirà sulla destra. Politano completerà la catena sulla stessa corsia.

In attacco la certezza resta Rasmus Hojlund, chiamato ancora una volta a guidare il tridente e a ricoprire il ruolo di centravanti.

Como, subito convocato Ricci

Novità anche in casa Como. Tra i convocati di Cesc Fabregas figura infatti Samuele Ricci, arrivato nelle ultime ore. È stato sufficiente un allenamento per convincere il tecnico a portarlo al Maradona.

«Ho preso al volo questa occasione per mettermi in mostra – ha spiegato il centrocampista –. Mi considero un giocatore tatticamente intelligente: ho lavorato tanto e penso di essere migliorato molto negli anni».

Ricci ritroverà Allegri dopo l’esperienza della scorsa stagione al Milan e potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Fabregas riparte dal 4-2-3-1

Il Corriere dello Sport non prevede particolari rivoluzioni nella formazione del Como rispetto alla partita di Udine. Fabregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Diao destinato a partire titolare e Liberali inizialmente in panchina.

Sulla corsia destra, invece, Couto è favorito su Smolcic.

Al Maradona, dunque, Allegri prepara il primo grande dubbio della sua partita: affidarsi subito alla qualità di De Bruyne oppure confermare Anguissa. Con un altro ballottaggio aperto in attacco tra Alisson Santos e Lang.