Conte-Napoli, Firma del Contratto Rinviata: Il motivo

L’annuncio di Antonio Conte al Napoli slitta ancora. Gli studi legali delle parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli contrattuali prima della firma definitiva.

Nonostante l’accordo tra Antonio Conte e il Napoli sembri ormai cosa fatta, l‘annuncio ufficiale dell’ingaggio dell’allenatore salentino sta slittando ulteriormente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la causa del rinvio sarebbe da ricercare negli ultimi dettagli contrattuali ancora da definire.

Conte al Napoli, firma rinviata

La trattativa procede in maniera frenetica, con le bozze del contratto che sono già “rimbalzate” quattro volte tra gli studi legali di Filmauro e quelli di Conte da domenica scorsa. Accorgimenti, sistemazioni e chiarimenti sono all’ordine del giorno per limare ogni aspetto dell’accordo.

Nessuna Data Limite, ma Serve Ancora Tempo

Nonostante non ci sia una data limite stringente, le parti hanno ritenuto opportuno prendersi ancora del tempo per sistemare gli ultimi dettagli del contratto. Un rinvio che conferma come l’accordo preliminare tra Conte e il Napoli sia stato raggiunto, escludendo il pagamento di penali o caparre in caso di mancata fumata bianca.

Inizio Settimana Prossima per la Firma?

Secondo le indiscrezioni riportate, l’appuntamento per la firma definitiva del contratto di Conte con il Napoli potrebbe essere spostato all’inizio della prossima settimana. Un ulteriore slittamento che sottolinea la volontà di entrambe le parti di non lasciare nulla al caso.

Conte Aspetta Solo il Napoli

Per Antonio Conte, ormai, sembra essere rimasta solo la pista Napoli percorribile in Italia. Un’ulteriore conferma di come l’intesa di massima tra il tecnico pugliese e il club partenopeo sia stata raggiunta, nonostante i rallentamenti per la definizione dei dettagli contrattuali.

Mentre l’attesa dei tifosi si prolunga, gli studi legali di Conte e del Napoli continuano a lavorare alacremente per limare gli ultimi aspetti dell’accordo. Un’operazione che, sebbene richieda più tempo del previsto, conferma la volontà di entrambe le parti di costruire un rapporto solido e duraturo.