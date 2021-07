Corriere- Calciomercato Napoli, quattro nomi per il centrocampo. Situazione delicata per De Laurentiis e Spalletti

Il calciomercato del Napoli si complica dopo l’infortunio di Demme: quattro i nomi per il centrocampo. Gli azzurri impegnati nella trattativa per Emerson Palmieri, unico nome fatto da Spalletti, speravano nella cessione di Fabian Ruiz e di alcuni giocatori di seconda fascia per finanziare le operazioni sul mercato in entrata. La questione Demme ha però cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, il Napoli oltre al terzino deve assolutamente trovare anche un centrocampista

QUATTRO NOMI PER IL CENTROCAMPO DEL NAPOLI

“L’unico modo per avere un centrocampista in tempi brevi è quello del prestito, ma oggi nessuna società sarebbe disponibile. Uno tra Zacaria, Koopmeiners, Thorsby e Camara può essere acquistato solo con un versamento liquido, perché nessuna delle società che detengono i loro cartellini sarebbero interessate ad una cessione temporanea”.

Il Corriere dello Sport ha poi aggiunto: “Una brutta botta anche per Spalletti che dovrà cominciare il campionato senza gli infortunati Mertens, Lozano ed ora anche Demme che nel centrocampo a 2 è l’unico a garantire maggiore solidità. Se non dovesse arrivare un rinforzo per il 22 agosto, il coach potrebbe cambiare il modulo: una mediana a 3 con Fabian Ruiz, Elmas e Lobotka che gli è piaciuto nel ruolo di play basso”. Spalletti vive una situazione sicuramente molto delicata.