Carlo Alvino, ha anticipato le mosse del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, in vista della sfida contro il Milan.

Napoli-Milan per Gennaro Gattuso un è una gara comune.E non lo sarà nemmeno stasera. Milan primo in classifica con 17 punti, Napoli quarto con 14. In caso di successo partenopeo, sarà aggancio. Ma almeno all’inizio tutti gli occhi saranno per lui, per Gattuso, com’era accaduto nel match andato in scena nel finale dello scorso campionato, con tanto di abbraccio fraterno con l’amico Paolo Maldini. Emozioni e sentimenti allo scoperto.

Non sarà una partita semplice. Al Napoli mancheranno calciatori importanti come Osimhen e Hysaj. Il Milan invece dovrà fare i conti con l’assenza dell’attaccante Leao e di mister Stefano Pioli. Quest’ultimo, come è noto, è risultato positivo al Coronavirus e sarà sostituito da Bonera.

Carlo Alvino, ha anticipato quello che dovrebbe essere l’attacco scelto da Rino Gattuso, in vista del match di stasera col Milan.

Eccole parole di Carlo Alvino:

“Napoli-Milan. Pensa, credi, sogna e osa. La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens .Lozano potrebbe quindi agire da trequartista alle spalle del centravanti Dries Mertens. Politano giocherà a destra, Insigne, invece, a sinistra“.

Probabili formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.