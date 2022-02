Cagliari-Napoli, bellissimo gesto di Kolibaly -VIDEO

Kalidou Koulibaly protagonista di un bellissimo gesto verso i tifosi partenopei al termine di Cagliari-Napoli, gara terminata 1-1.

La prestazione del Napoli a Cagliari è da considerarsi tra le peggiori dell’era Spalletti. La quinta sconfitta in campionato è stata evitata in extremis, ma Spalletti al fischio finale ha fatto lo stesso autocritica. «Non abbiamo mai avuto la sfida in mano, è stato una partita complicata: il Cagliari meritava qualcosa di più o forse meritavamo qualcosa di meno noi, non so… ».

Intanto è sfumato l’aggancio alla vetta e la trasferta in Sardegna è stata anche ad alta tensione, con le due tifoserie che hanno cercato più volte lo scontro, separate a fatica dalle forze dell’ordine. Tra i migliori del Napoli spicca Koulibaly. Il comandante è stato uno dei pochi a crederci sempre a caricare la squadra.

A fine gara Koulibaly è stato protagonista di un bellissimo gesto verso i tifosi azzurri presenti in Sardegna. Il centrale del Napoli si è recato sotto il settore ospiti e ha prima applaudito i tifosi azzurri, poi ha regalato la sua maglia.

Koulibaly non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e per i napoletani, nella mente dei tifosi risuonano ancora le sue parole all’indomani della vittoria della coppa d’Africa:

“Sono veramente per questa accoglienza, fate piano perché sono qui e non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ho visto tutti i video. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal e so anche a Napoli. Grazie a Tutti“.