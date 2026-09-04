Bonifica delle discariche abusive lucane, Bardi incontra il Commissario Vadalà

POTENZA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa comunitaria delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Al centro del cordiale incontro lo stato di avanzamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati lucani inseriti nella procedura d’infrazione europea.

Il confronto ha evidenziato il forte coordinamento operativo tra la struttura commissariale, gli uffici regionali e gli enti locali coinvolti. “La collaborazione istituzionale con la Struttura commissariale guidata dal Generale Vadalà rappresenta un modello virtuoso di efficienza al servizio della salute dei cittadini e della tutela del territorio – ha detto il Presidente Vito Bardi -. Grazie a questa sinergia costante e al lavoro rigoroso messo in campo, stiamo restituendo sicurezza, decoro e futuro alle aree della Basilicata penalizzate da criticità ambientali storiche. La tutela del nostro patrimonio naturale e la legalità ambientale – ha concluso Bardi – rimangono priorità assolute e inderogabili dell’azione di governo regionale”. All’incontro ha partecipato anche il Tenente Colonnello Nino Tarantino, Subcommissario.

– Foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+