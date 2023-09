Divieto di trasferta a Bologna, ma i tifosi azzurri non si lasciano intimorire: in 7000 al Dall’Ara

Al Dall’Ara ci saranno quasi 7000 tifosi azzurri ad assistere alla sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli.

Nella giornata di domenica il Napoli affronterà il Bologna in trasferta per la sfida valida per la quinta giornata di Serie A. L’allenatore Rudi Garcia è determinato a riscattare le recenti prestazioni del suo team contro la Lazio e il Genoa e vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto contro il Braga in Champions League.

Nonostante le restrizioni, la squadra partenopea potrà contare su un sostegno caloroso da parte dei suoi tifosi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, saranno quasi 7.000 i tifosi del Napoli presenti allo stadio Dall’Ara di Bologna. Questo straordinario afflusso di sostenitori dimostra la passione e l’attaccamento dei tifosi azzurri.

Il divieto di trasferta è stato imposto per motivi di sicurezza, con il timore che i tifosi organizzati potessero incrociarsi con gli ultras della Roma diretti a Torino. Il Ministero dell’Interno ha deciso di prendere misure per garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, ciò non ha impedito ai tifosi del Napoli di manifestare il loro supporto alla squadra.

Il settore ospiti dello stadio sarà animato da almeno 7.000 tifosi provenienti da diverse parti del Nord, compresi i membri del Napoli Club Bologna, presieduto da Maurizio Criscitelli e con la sua sede intitolata a Giancarlo Siani. L’affetto dei tifosi azzurri è indiscutibile e sicuramente contribuirà a creare un’atmosfera appassionante durante la partita.