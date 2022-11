Biasin stoppa le polemiche: “Furti, non è un problema di città”

Fabrizio Biasin ritorna sui furti alle auto di Kvaratskhelia ed alla moglie di Kim, avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

È scattata la macchina del fango sul Napoli dopo i furti alle auto di Kvaratskhelia ed alla moglie di Kim. Oramai sembra solo nel capoluogo partenopeo accadano queste cose. I social si sono scatenati contro il Napoli. C’è chi addirittura parla di un addio dei due calciatori, impauriti da quanto accaduto. Idee estremamente fantasiose che non trovano alcun riscontro.

Della questione furti ha parlato anche Fabrizio Biasin che spegne le polemiche e scrive: “Dopo il furto a Kvara (Napoli), quello a Walace (Udine), la rapina a casa di Theo Hernandez (Varese) e la macchina fottuta alla moglie di Kim (Napoli), temo che non sia tanto un problema di “città”, ma di “ladri”.

Parole più che giuste quelle di Fabrizio Biasin, dato che di furti del genere se ne registrano tantissimi in tutta Italia. Inoltre Napoli non è nemmeno la città dove avvengono più furti di auto, eppure quando accade qualche episodio del genere scattano sempre insulti e insinuazioni contro la città, ma anche contro i napoletani, generalizzando il concetto senza fare alcun’altra considerazione se non quelle che portano a stereotipi.