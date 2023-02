Bergomi: “L’Inter contattò Kim ma Giuntoli li ha anticipati”

Beppe Bergomi rivela che osservatori dell’Inter hanno contattato Kim ma Cristiano Giuntoli li ha anticipati

Beppe Bergomi ha parlato del percorso europeo delle squadre italiane. Ai microfoni di TMW, l’ex calciatore dell’Inter ed attualmente opinionista Sky si è soffermato sul momento vissuto da De Ketelaere al Milan: “Il calcio è diventato intensità, accelerazioni, personalità. Lui è giovane, lo aspettiamo, ma che attitudine ha? Leao lo vedevi che era devastante nell’uno contro uno, Tonali un tuttocampista completo, lui sta facendo troppa fatica. Sembra un po’ spaventato, stanno pesando troppo le pressioni su di lui. Il Napoli può vincere la Champions League? Il Napoli è la nostra miglior squadra, costruita molto bene”.

Per Bergomi Spalletti è un genio del calcio

Bergomi ha poi svelato un retroscena di mercato: “Già gli osservatori dell’Inter mi dicevano che Kim lo avevano contattato anche loro. Io vidi giocare il Napoli a Verona all’esordio e dissi che erano forti. Il merito è della società che lavora bene da anni, del direttore sportivo che sa scegliere e di Spalletti, che è un genio del calcio. Trova posizioni nuove, fa rendere al meglio i giocatori. Può andare in fondissimo in Champions, se la può giocare con tutte, non lo vorrei mai incontrare. È una squadra europea, veloce e ben strutturata. Non so cos’altro aggiungere”.