“autofocus” en Chile

¡mirá cada detalle con aumento y luz led, sin esfuerzo y sin receta!

Basta de dolores de cabeza o de ojos ¡ya no tendrás que forzar la vista!

Si usas lentes de contacto es posible combinarlos con estas gafas sin mayor inconveniente, permitiendo así la comodidad ideal para ti y tus ojos. Los órganos encargados de esa tarea son los ojos, conforme pasa el tiempo se van desgastando y más si no les damos el cuidado correcto. Todos los días lo primero que hacemos al despertar es abrir los ojos, mirar el ambiente que nos rodea y empezar nuestra rutina. Gracias a este diseño y tecnología, pueden enfocar automáticamente al colocarlas sobre los ojos, ya sea que necesites ver de lejos o cerca. Uno de esas situaciones se presenta cuando los ojos de la persona ven de forma diferente.

Desde ese momento estamos utilizando el sentido de la visión, uno de los más importantes entre los cinco que tenemos y que realiza la tarea de identificar e interpretar lo que se encuentra a nuestro alrededor.

Así podrás comenzar a gozar de los beneficios de disfrutar de una vista totalmente clara y un descanso para tus ojos.

Incluye los lentes Vizmaxx, su estuche, paño de microfibra para limpiarlos, la tarjeta de graduación y el manual de uso.

Estos lentes están diseñados con un amplio rango de diferentes graduaciones desde 0,5 a 2,75.

Samsung Galaxy A23 Negro Es un smartphone Android con una pantalla de 6.6 pulgadas a resolución FHD+ 1080x2408p, tasa de refresco 90hz.

Son ideales para lectura, costura, manualidades, modelismo, reparaciones y cualquier trabajo de precisión. Sí, su diseño permite usarlas solas o colocarlas por encima de tus lentes graduados o de sol. Las podés usar solas o colocarlas por encima de tus lentes graduados o de sol, y son aptas para graduaciones de entre +0.5 y +3.0 dioptrías. Su secreto es la combinación de un lente de policarbonato cristalino que amplía la imagen hasta un 160% y una luz LED integrada que ilumina la zona de trabajo. Con su tecnología de lente de aumento y sus luces LED incorporadas, todo se ve más grande, claro y nítido al instante, sin turnos médicos ni recetas.

Incluso si tu graduación cambia, Vizmaxx Autofocus seguirá funcionando en ti. La característica única de los Vizmaxx es que estos se pueden ajustar a la graduación que necesitas. Los Vizmaxx están hechos de policarbonato, lo que los hace resistentes y ligeros.

Particularidades tecnológicasde los lentes Vizmaxx Self Adjusting

Lente Sigma 10mm F2.8 Fisheye HSM Lente ojo de pez de muy buena calidad. Samsung Galaxy A23 Negro Es un smartphone Android con una pantalla de 6.6 pulgadas a resolución FHD+ 1080x2408p, tasa de refresco 90hz. La pantalla es de tipo Super AMOLED con touchscreen capacitivo Y 16M colores. NO utilice disolventes ni productos con alcohol para limpiar.

¿Cómo funcionan los lentes que se ajustan a tu vista?

Con un práctico dial podés ajustar la graduación de cada ojo de forma individual, de -6 a +3 dioptrías, hasta lograr una visión nítida en segundos. Estos anteojos incorporan en su diseño la tecnología óptica multienfoque, que es la exclusiva innovación que permite una graduación más personalizada para adaptarse a tu vista, además de brindar una forma de uso fácil que los convierten en la mejor opción del mercado. Entre las actividades en las que ocupamos la vista se encuentran leer, escribir, revisar nuestro celular, conducir, mirar la televisión o la computadora, por mencionar algunas. Esto permite que personas con miopía o presbicia puedan utilizar este dispositivo. Cuando los usas tus ojos trabajan de forma conjunta con tu cerebro para encontrar automáticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad. Son muy fáciles usar, tan solo debes ponértelos y listo, tu visión se ajusta automáticamente a tu graduación.

Con Vizmaxx Autofocus ¡solo necesitarás un par de anteojos!

¡Ajustá la graduación con un solo movimiento y volvé a ver nítido de cerca y de lejos! Si quieres conocer más sobre este producto, ingresa en la ficha de Vizmaxx Autofocus para adquirir los tuyos hoy mismo. Por lo tanto, los Lentes Inova Vizmaxx Autofocus son la elección ideal, con los mejores precios podrás adquirir tus lentes con graduación variable en dos de los colores disponibles. Su funcionamiento es muy sencillo, pues gracias vizmaxx autofocus precio chile a su sistema multi enfoque incorporado en las micas, se obtiene un rango bastante amplio de graduaciones para adecuarse a la actividad que deseemos realizar, yendo desde 0.5 y llegando hasta 3. Entre esos sectores se ve beneficiado el óptico, pues hoy podemos encontrar lentes que se gradúan solos para adecuarse a los diferentes campos de visión dependiendo de la situación. Nuestra visión va presentando un deterioro que repercute en disminuir la capacidad de enfocar, el rápido cansancio, dolor por esfuerzo, entre otras consecuencias.

Al igual que con cualquier lente multifocal, el ojo necesitará un plazo de tiempo para adaptarse y conseguir una visión óptima. Estos innovadores lentes para leer se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o desde lejos. Al graduar cada ojo podés enfocar de cerca para leer o usar el celular, y también ajustarlos para ver de lejos. La montura es de policarbonato flexible que se adapta a cualquier tamaño de cabeza, y las lentes son resistentes a impactos, así que aguantan caídas y golpes del día a día. Su montura flexible de policarbonato se adapta a cualquier tamaño de cabeza y sus lentes resistentes a impactos aguantan caídas y golpes del día a día. Tapás un ojo, girás el dial enfocando la tarjeta incluida hasta ver nítido, y repetís con el otro ojo.

El secreto de Vizmaxx Autofocus es la tecnología óptica multi-enfoque de sus lentes de policarbonato, diseñados con un amplio rango de graduaciones desde 0,5 hasta 2.75. No, no se recomienda que las utilicen personas que tiene astigmatismo, miopía, hipermetropía. Los lentes están pensados para utilizarlos en periodos cortos de tiempo, y para actividades que requieran una visión corta media, es decir, leer, coser, ver televisión, la computadora.

Estos lentes están diseñados con un amplio rango de diferentes graduaciones desde 0,5 a 2,75. Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra. Por eso sirven tanto para ver de cerca (vista cansada, hipermetropía) como de lejos (miopía leve a moderada). Incluye los lentes Vizmaxx, su estuche, paño de microfibra para limpiarlos, la tarjeta de graduación y el manual de uso. Así adaptás los lentes exactamente a tu vista, ideal para vista cansada, miopía o hipermetropía.