8 Giugno 2026

“autofocus” en Chile

Francesco Pollasto 8 Giugno 2026

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  • Con Vizmaxx Autofocus ¡solo necesitarás un par de anteojos!
  • OLVÍDATE DE LOS PROBLEMAS DE VISIÓN POR SOLO UNA FRACCIÓN DE LO QUE SOLÍAS GASTAR SIN RESULTADOS
    • DEJA DE GASTAR UNA FORTUNA EN ANTEOJOS

      • &#xA1;mir&#xE1; cada detalle con aumento y luz led, sin esfuerzo y sin receta!

      Basta de dolores de cabeza o de ojos &#xA1;ya no tendr&#xE1;s que forzar la vista!

      Si usas lentes de contacto es posible combinarlos con estas gafas sin mayor inconveniente, permitiendo as&#xED; la comodidad ideal para ti y tus ojos. Los &#xF3;rganos encargados de esa tarea son los ojos, conforme pasa el tiempo se van desgastando y m&#xE1;s si no les damos el cuidado correcto. Todos los d&#xED;as lo primero que hacemos al despertar es abrir los ojos, mirar el ambiente que nos rodea y empezar nuestra rutina. Gracias a este dise&#xF1;o y tecnolog&#xED;a, pueden enfocar autom&#xE1;ticamente al colocarlas sobre los ojos, ya sea que necesites ver de lejos o cerca. Uno de esas situaciones se presenta cuando los ojos de la persona ven de forma diferente.

      • Desde ese momento estamos utilizando el sentido de la visi&#xF3;n, uno de los m&#xE1;s importantes entre los cinco que tenemos y que realiza la tarea de identificar e interpretar lo que se encuentra a nuestro alrededor.
      • As&#xED; podr&#xE1;s comenzar a gozar de los beneficios de disfrutar de una vista totalmente clara y un descanso para tus ojos.
      • Incluye los lentes Vizmaxx, su estuche, pa&#xF1;o de microfibra para limpiarlos, la tarjeta de graduaci&#xF3;n y el manual de uso.
      • Estos lentes est&#xE1;n dise&#xF1;ados con un amplio rango de diferentes graduaciones desde 0,5 a 2,75.
      • Samsung Galaxy A23 Negro Es un smartphone Android con una pantalla de 6.6 pulgadas a resoluci&#xF3;n FHD+ 1080x2408p, tasa de refresco 90hz.

      Son ideales para lectura, costura, manualidades, modelismo, reparaciones y cualquier trabajo de precisi&#xF3;n. S&#xED;, su dise&#xF1;o permite usarlas solas o colocarlas por encima de tus lentes graduados o de sol. Las pod&#xE9;s usar solas o colocarlas por encima de tus lentes graduados o de sol, y son aptas para graduaciones de entre +0.5 y +3.0 dioptr&#xED;as. Su secreto es la combinaci&#xF3;n de un lente de policarbonato cristalino que ampl&#xED;a la imagen hasta un 160% y una luz LED integrada que ilumina la zona de trabajo. Con su tecnolog&#xED;a de lente de aumento y sus luces LED incorporadas, todo se ve m&#xE1;s grande, claro y n&#xED;tido al instante, sin turnos m&#xE9;dicos ni recetas.

      Incluso si tu graduaci&#xF3;n cambia, Vizmaxx Autofocus seguir&#xE1; funcionando en ti. La caracter&#xED;stica &#xFA;nica de los Vizmaxx es que estos se pueden ajustar a la graduaci&#xF3;n que necesitas. Los Vizmaxx est&#xE1;n hechos de policarbonato, lo que los hace resistentes y ligeros.

      Particularidades tecnol&#xF3;gicasde los lentes Vizmaxx Self Adjusting

      Lente Sigma 10mm F2.8 Fisheye HSM Lente ojo de pez de muy buena calidad. Samsung Galaxy A23 Negro Es un smartphone Android con una pantalla de 6.6 pulgadas a resoluci&#xF3;n FHD+ 1080x2408p, tasa de refresco 90hz. La pantalla es de tipo Super AMOLED con touchscreen capacitivo Y 16M colores. NO utilice disolventes ni productos con alcohol para limpiar.

      &#xBF;C&#xF3;mo funcionan los lentes que se ajustan a tu vista?

      Con un pr&#xE1;ctico dial pod&#xE9;s ajustar la graduaci&#xF3;n de cada ojo de forma individual, de -6 a +3 dioptr&#xED;as, hasta lograr una visi&#xF3;n n&#xED;tida en segundos. Estos anteojos incorporan en su dise&#xF1;o la tecnolog&#xED;a &#xF3;ptica multienfoque, que es la exclusiva innovaci&#xF3;n que permite una graduaci&#xF3;n m&#xE1;s personalizada para adaptarse a tu vista, adem&#xE1;s de brindar una forma de uso f&#xE1;cil que los convierten en la mejor opci&#xF3;n del mercado. Entre las actividades en las que ocupamos la vista se encuentran leer, escribir, revisar nuestro celular, conducir, mirar la televisi&#xF3;n o la computadora, por mencionar algunas. Esto permite que personas con miop&#xED;a o presbicia puedan utilizar este dispositivo. Cuando los usas tus ojos trabajan de forma conjunta con tu cerebro para encontrar autom&#xE1;ticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad. Son muy f&#xE1;ciles usar, tan solo debes pon&#xE9;rtelos y listo, tu visi&#xF3;n se ajusta autom&#xE1;ticamente a tu graduaci&#xF3;n.

      Con Vizmaxx Autofocus &#xA1;solo necesitar&#xE1;s un par de anteojos!

      &#xA1;Ajust&#xE1; la graduaci&#xF3;n con un solo movimiento y volv&#xE9; a ver n&#xED;tido de cerca y de lejos! Si quieres conocer m&#xE1;s sobre este producto, ingresa en la ficha de Vizmaxx Autofocus para adquirir los tuyos hoy mismo. Por lo tanto, los Lentes Inova Vizmaxx Autofocus son la elecci&#xF3;n ideal, con los mejores precios podr&#xE1;s adquirir tus lentes con graduaci&#xF3;n variable en dos de los colores disponibles. Su funcionamiento es muy sencillo, pues gracias vizmaxx autofocus precio chile a su sistema multi enfoque incorporado en las micas, se obtiene un rango bastante amplio de graduaciones para adecuarse a la actividad que deseemos realizar, yendo desde 0.5 y llegando hasta 3. Entre esos sectores se ve beneficiado el &#xF3;ptico, pues hoy podemos encontrar lentes que se grad&#xFA;an solos para adecuarse a los diferentes campos de visi&#xF3;n dependiendo de la situaci&#xF3;n. Nuestra visi&#xF3;n va presentando un deterioro que repercute en disminuir la capacidad de enfocar, el r&#xE1;pido cansancio, dolor por esfuerzo, entre otras consecuencias.

      Al igual que con cualquier lente multifocal, el ojo necesitar&#xE1; un plazo de tiempo para adaptarse y conseguir una visi&#xF3;n &#xF3;ptima. Estos innovadores lentes para leer se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o desde lejos. Al graduar cada ojo pod&#xE9;s enfocar de cerca para leer o usar el celular, y tambi&#xE9;n ajustarlos para ver de lejos. La montura es de policarbonato flexible que se adapta a cualquier tama&#xF1;o de cabeza, y las lentes son resistentes a impactos, as&#xED; que aguantan ca&#xED;das y golpes del d&#xED;a a d&#xED;a. Su montura flexible de policarbonato se adapta a cualquier tama&#xF1;o de cabeza y sus lentes resistentes a impactos aguantan ca&#xED;das y golpes del d&#xED;a a d&#xED;a. Tap&#xE1;s un ojo, gir&#xE1;s el dial enfocando la tarjeta incluida hasta ver n&#xED;tido, y repet&#xED;s con el otro ojo.

      El secreto de Vizmaxx Autofocus es la tecnolog&#xED;a &#xF3;ptica multi-enfoque de sus lentes de policarbonato, dise&#xF1;ados con un amplio rango de graduaciones desde 0,5 hasta 2.75. No, no se recomienda que las utilicen personas que tiene astigmatismo, miop&#xED;a, hipermetrop&#xED;a. Los lentes est&#xE1;n pensados para utilizarlos en periodos cortos de tiempo, y para actividades que requieran una visi&#xF3;n corta media, es decir, leer, coser, ver televisi&#xF3;n, la computadora.

      Estos lentes est&#xE1;n dise&#xF1;ados con un amplio rango de diferentes graduaciones desde 0,5 a 2,75. Por ley, tienes hasta 10 d&#xED;as para devolver un producto si te arrepientes de la compra. Por eso sirven tanto para ver de cerca (vista cansada, hipermetrop&#xED;a) como de lejos (miop&#xED;a leve a moderada). Incluye los lentes Vizmaxx, su estuche, pa&#xF1;o de microfibra para limpiarlos, la tarjeta de graduaci&#xF3;n y el manual de uso. As&#xED; adapt&#xE1;s los lentes exactamente a tu vista, ideal para vista cansada, miop&#xED;a o hipermetrop&#xED;a.

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