Arabia Saudita-Regno Unito, telefonata tra i ministri degli Esteri sulla libertà di navigazione

RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha ricevuto una telefonata dal suo omologo britannico Ed Miliband. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita SPA. Nel corso del colloquio i due ministri hanno passato in rassegna le relazioni bilaterali tra i due Paesi amici e le modalità per rafforzare la cooperazione e il coordinamento comune. Hanno inoltre esaminato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, a partire dalla situazione attuale nella regione e dalle sue ripercussioni su sicurezza e stabilità.

Le parti hanno discusso anche dell’importanza di intensificare gli sforzi diplomatici per ridurre l’escalation, rafforzare la sicurezza e la tutela delle vie d’acqua internazionali e garantire la libertà di navigazione marittima, al fine di proteggere le catene di approvvigionamento e il commercio internazionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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