Alvino: “Ho una notizia sul futuro Koulibaly. De Laurentiis ha parlato con Ramadani”

Carlo Alvino ha rivelato gli ultimi aggiornamento sulla questione rinnovo tra il Napoli di De Laurentiis e Koulibaly.

Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime notizie sul futuro di Kalidou Koulibaly:

“Il Napoli era pronto a fare uno strappo alla regola per Koulibaly sia per accontentare Spalletti che per il livello e l’importanza del giocatore. De Laurentiis torna domani dall’America e finora ha parlato con Ramadani, non ancora con Koulibaly. Se l’ex Genk fosse ceduto, Spalletti avrebbe la reazione peggiore: ci resterebbe molto male”.

Spalletti ha fatto sapere al patron che vuole la riconferma del difensore. Koulibaly si aggregherà al Napoli nel ritiro di Dimaro.

Kalidou Koulibaly ha rifiutato la maglia della Juventus. Secondo radio mercato, Il presidente del Napoli De Laurentiis non ha nessuna intenzione di vendere il senegalese, tanto meno ai bianconeri.

Per questo, sarebbe disposto a mettere sul tavolo un rinnovo con aumento di stipendio che andrebbe a sforare il tetto massimo stabilito per l’ingaggio. L’idea del Napoli è quella si pareggiare lo stipendio attuale da 6 milioni di euro, per i prossimi quattro o cinque anni.