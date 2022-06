Alvino: “De Laurentiis ha ragione. Ragionamenti da Cassazione. Vi spiego”

Aurelio De Laurentiis viene molto criticato da molti tifosi, ma secondo Carlo Alvino sbaglia “la forma ma non i contenuti“. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, chiarisce il concetto e dice: “Nel corso degli anni le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono state più volte analizzate, vivisezionate fino in fondo. Posso dire che qualche volta ha potuto sbagliare la forma, nel senso che era troppo cruda. Ma a livello di contenuti si può dire che si è espresso sempre con grande freschezza“.

Alvino poi aggiunge: “Sono più che convinto che il contenuto dei suoi discorsi sia inappellabile. Praticamente una cassazione. Inoltre trovo veramente stucchevole che in tutti i casi si vada ad analizzare ed attaccare sempre e solo il presidente del Napoli. Mentre sono convinto che si debba analizzare la squadra nel contesto. Oramai invece si è presa questa deriva di portare continui attacchi gratuiti a De Laurentiis. Io non ci sto a questo gioco, anche perché parlare sempre del presidente è qualcosa che non mi appassiona“. Nell’ultimo periodo De Laurentiis è stato molto contestato dai tifosi, ma anche dagli ultras attraverso gli striscioni. Certo che il patron ci ha messo del suo, con le dichiarazioni sui tifosi napoletani vessati che vogliono vincere e la vil moneta per quanto riguarda i rinnovo di Koulibaly e Mertens.