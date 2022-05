Allegri si inventa la pedata, un video lo inchioda. Pistocchi lo distrugge

Massimiliano Allegri durante Juve-Inter aveva protestato per una pedata ricevuta. Il tecnico dei bianconeri si era infuriato tantissimo durante la partita. Più di una volta si è scagliato contro la panchina nerazzurra, fino a che l’arbitro ha dovuto espellere Allegri. L’allenatore poi ha detto di aver ricevuto una pedata da un membro dello staff dell’Inter. Da un video si vede chiaramente che il colpo viene dato dal nerazzurro Mario Cecchi, un colpo totalmente involontario. Tanto che Cecchi appena si accorge di averlo colpito torna anche indietro per scusarsi. Alza la mano in segno di scuse ad Allegri, che invece si infuria come se sul suo piede fosse transitato un tir.

Anche Maurizio Pistocchi ha commentato la pedata denunciata da Massimiliano Allegri in Juve-Inter. Il giornalista richiamando un articolo su twitter ha scritto: “A memoria d’uomo, una delle figuracce peggiori nella storia del calcio italiano“. Di certo Allegri non ci ha fatto una bella figura, dopo aver chiuso la stagione con zero titoli, peggio di Sarri e Pirlo, il tecnico toscano è stato anche sbeffeggiato sui social per quanto detto nel post partita sul colpo ricevuto.