“Amo Napoli“. Raul Albiol esordisce così ai microfoni di si Sky sport24. Il difensore del Villarreal racconta il legame con la città partenopea e la maglia azzurra:

“Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi”.

Albiol ha pochi dubbi sul risultato finale della squadra di Gattuso: “Penso che ce la faranno a entrare in Champions League“.

ALBIOL SFIDA CAVANI

Albiol e Cavani due simboli del Napoli tra poco si sfideranno nella finale di Europa League:

“Il Villarreal è una famiglia perché, dal primo momento in cui arrivi qua, tutti rendono le cose molto semplic. Ti senti a casa dal primo giorno e questo è fondamentale per lavorare al meglio. Giocheremo contro una squadra storica, molto forte economicamente e con grandissimi giocatori. La nostra forza è il gruppo: sappiamo che è difficile, ma è una partita di 90 minuti e abbiamo l’obiettivo di vincere perché entreremmo nella storia di questa società. Anche personalmente avrei la possibilità di vincere per la prima volta l’Europa League. Sarebbe molto importante e ci consentirebbe di raggiungere l’obiettivo di entrare in Champions League”.

ALBIOL SOGNA GLI EUROPEI

“Tutti hanno il sogno di giocare gli Europei o comunque di vestire la maglia della Nazionale. Penso che ognuno debba fare al massimo il proprio lavoro – ha concluso il difensore -, io so che devo continuare così, alzando il livello ogni partita. Alla fine, se arriverà una ricompensa, sarà molto meglio. Ma l’importante è rimanere tranquilli: so di aver fatto tutto il possibile per realizzare il sogno di andare agli Europei“.