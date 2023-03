Zico ammette: “Guardo il Napoli e non le altre squadre, mi diverte in Italia ed in Europa”

Arthur Antunes Coimbra, a tutti noto come Zico parla in una intervista a Gazzetta dello Sport ammette: “Guardo il Napoli di Spalletti, mi diverte“.

L’ex giocatore sottolinea: “Io ora guardo il Napoli che diverte in Italia e in Europa. Tutto merito di Spalletti. Nel calcio di oggi non esiste più la parola “sorpresa”. Se il Napoli diverte in Italia e in Europa, il merito è di Spalletti che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre con una mentalità vincente, fin dai tempi in cui portò l’Udinese in Champions. Per questo preferisco vedere il Napoli, piuttosto che altre squadre“.

Una consacrazione importante per Spalletti e per la squadra azzurra, visto che viene da uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Zico incorona il Napoli che in Italia viene quasi bistrattato, mentre all’estero viene esaltato per il gioco che produce.

Gli azzurri sono primi in campionato non a caso, ma oltre ai tre punti sul campo trasmettono gioco e spettacolo, una componente fondamentale nel calcio moderno, dove non basta solo mettere il muso davanti, ma è importante farlo attraverso un’idea di gioco, affrontando le squadre senza timore. Spalletti è riuscito a imprimere nel Napoli una mentalità diversa, che gli permette di avere uno stile di gioco apprezzato in Europa e nel mondo, tanto che gli azzurri vengono temuti anche in Champions League.