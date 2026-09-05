Vuelta, Brenner vince la 14esima tappa. Mas guadagna su Roglic

SIERRA DE LA PANDERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il tedesco Marco Brenner (Tudor) vince la 14esima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Jaen-Sierra de La Pandera di 154,5 chilometri con arrivo in salita. Secondo posto per il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius), in maglia a pois di leader della classifica scalatori, terzo lo spagnolo Cristian Rodriguez (XDS Astana). Due italiani nella top 10 di giornata: ottavo Filippo Zana (Soudal-Quick Step), nono Walter Calzoni (Pinarello-Q 36.5).

Buona risposta da parte dello scalatore spagnolo Enric Mas (Movistar): il leader della corsa guadagna circa 25″ sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), terzo nella generale con un gap di 2’10”. La giornata odierna inizia con una serie di attacchi, dopo circa 30 chilometri sono in 44 a prendere margine: i più vicini a Mas in classifica sono Clement Berthet (Groupama-FDJ United) e Cristian Rodriguez (XDS Astana Team).

Il gruppo lascia correre, Mas gestisce da lontano arrivando ad avere un ritardo di 5 minuti. Nella discesa dopo la salita di Los Villares, Vermaeke tenta l’azione solitaria, ma all’inizio dell’ultima salita è ripreso e superato da Steinhauser. Il tedesco è recuperato da Martin, poi da Aparicio, rimasto in testa nei 4 km conclusivi. Nel finale affonda Buitrago, Brenner risponde presente aggiudicandosi lo sprint a due.

Domani la 15esima frazione, la Palma del Rio-Cordoba, tappa di media montagna di 189,7 chilometri.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Brenner (Ger) Tudor in 4h15’09”2. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious a 1″3. Cristian Rodriguez (Esp) XDS Astana a 11″4. Ivan Sosa (Col) a 14″5. Valentin Paret Peintre (Fra) a 22″6. Clément Berthet (Fra) a 27″7. Jorgen Nordhagen (Nor) a 39″8. Filippo Zana (Ita) a 43″9. Walter Calzoni (Ita) a 1’06”10. Joao Almeida (Por) a 1’09”

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 49h28’12”2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 2’06”3. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 2’10”4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’24”5. Oscar Onley (Gbr) a 5’44”6. Jakob Omrzel (Slo) a 6’14”7. Mattias Skjelmose (Den) a 6’49”8. Cristian Rodriguez (Esp) a 7’01”9. Clément Berthet (Fra) a 7’19”10. Sepp Kuss (Usa) a 8’55”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 224 punti2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 1593. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 113

Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 69 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar 24

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 49h33’56”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious a 30″3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 10’41”

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+