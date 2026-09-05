Van Aert vince la 13^ tappa della Vuelta, Mas resta leader

ROMA (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Almunecar – Loja, di 192.8 chilometri, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del Team Visma-Lease a Bike.

È stata una giornata segnata dalle fughe e dagli attacchi da lontano; dopo tanti affondi sono rimasti in nove a giocarsi la vittoria: Fisher-Black (Red Bull – Bora Hansgrohe), Vermaerke (UAE), Van Aert e Brennan (Visma Lease a Bike), Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Dalby (Uno-X Mobility), Albanese (EF Education – EasyPost) e Widar (Lotto) hanno guadagnato fino a cinque minuti sul gruppo maglia rossa. A 3,5 chilometri dal traguardo Wout Van Aert è partito seguito soltanto dal francese Paret-Peintre: i due si sono giocati la vittoria in volata, col belga che ha trionfato per la 58esima volta in carriera. Enric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa.

ORDINE D’ARRIVO

1. Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease a bike in 4h34’00”2. Valentin Paret-Peintre (Fra) Soudal Quick-Step s.t.3. Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease a bike a 24″4. Jarno Widar (Bel) s.t.5. Vincenzo Albanese (Ita) s.t.6. Finn Fisher-Black (Nzl) s.t.7. Kevin Vermaerke (Usa) s.t.8. Leo Bisiaux (Fra) a 28″9. Simon Dalby (Dnk) a 32″10. Filippo Zana (Ita) a 45″

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)1. Enric Mas (Esp) Movistar Team in 45h08’51”2. Primoz Roglic (Slv) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 1’45”3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team a 2’06”4. Richard Carapaz (Ecu) a 3’53”5. Oscar Onley (Gbr) a 4’29”6. Jakob Omrzel (Slv) a 4’59”7. Mattias Skjelmose (Dnk) a 5’32”8. Sepp Kuss (Usa) a 7’58”9. Harold Tejada (Col) a 8’33”10. Clement Berthet (Fra) a 11’06”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)1. Wout Van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 224 punti2. Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 1593. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 96

CLASSIFICA MIGLIORE SCALATORE (MAGLIA A POIS)1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 58 punti2. Wout Van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar Team 24

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 45h13’20”2. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious a 30″3. Leo Bisiauz (Fra) Decathlon CMA CGM a 9’07”

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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