Spalletti esalta i tifosi del Napoli: parole da applausi

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa prima di Napoli-Cremonese, ha chiesto anche il sostegno dei tifosi partenopei.

Spalletti non vuole lasciare nessun dettaglio al caso e durante la conferenza stampa sottolinea di non volere alcuna “distrazione in vista della sfida con la Cremonese“. Non c’è Champions League che tenga, il presente per il tecnico del Napoli è la Cremonese e niente altro.

Ma l’allenatore ha voluto lanciare un altro appello ai tifosi e lo ha fatto con parole bellissime: “Il pubblico ci aiuta sempre a dare qualcosa di più. Con loro viene uno spettacolo più bello, più godibile e poi la squadra si carica di più“.

Oggi c’è stato anche il volantino della Curva B che ha invitato i tifosi a colorare lo stadio d’azzurro con le bandiere, in modo che il Maradona sia uno spettacolo assoluto. “Noi abbiamo bisogno del sostegno del pubblico” ha detto Spalletti che poi ha aggiunto: “Per com’è fatta caratterialmente questa squadra ha grande bisogno del sostegno e del calore del popolo napoletano. Sapere che si stanno organizzando per me è motivo d’orgoglio è una cosa che mi rende felice. Ma allo stesso tempo sono anche triste, perché so che non potranno esserci a Sassuolo“.

Va ricordato che i tifosi del Napoli, residenti in Campania, hanno ricevuto un divieto di trasferta di 2 mesi a causa degli scontri tra ultras della Roma e quelli azzurri. Una punizione applicata a tutti per punirne pochissimi. In ogni caso ci sono già tanti club Napoli in Italia che si stanno organizzando per partecipare alla trasferta col Sassuolo.