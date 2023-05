Sky – Napoli resta a Udine e rientra solo per la sfida con la Fiorentina

Il Napoli dopo la sfida con l’Udinese può restare ad Udine e tornare in città solo in occasione della sfida con la Fiorentina.

Secondo le ultime novità di Sky il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe addirittura non rientrare a Napoli dopo la sfida con l’Udinese. La gara si giocherà giovedì 4 maggio alle ore 20.45. Poi gli azzurri giocheranno di nuovo domenica 7 maggio alle 18.00.

Napoli-Fiorentina potrebbe essere la prima partita in cui la squadra di Spalletti è già sicura di aver vinto lo scudetto. Infatti il Napoli può vincere il titolo mercoledì sera, senza giocare, questo se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Ma in ogni caso il Napoli conquisterebbe lo scudetto facendo appena un punto contro l’Udinese.