Sky – Le ultime di formazione sul Napoli: così sfida la Fiorentina

Il Napoli affronta la Fiorentina in Coppa Italia con Ghoulam titolare, secondo Sky l’algerino giocherà dal primo minuto, fuori Tuanzebe. Le ultime notizie sulla formazione del Napoli in Coppa Italia vengono fornite da Sky. La formazione è quasi già fatta, anche in virtù delle assenze per Coppa d’Africa, infortuni e Covid 19. Spalletti dovrà ha ancora delle indisponibilità ma ha recuperato almeno per la panchina, Meret, Malcuit e Lozano, guariti dal Covid 19.

Formazione Napoli Coppa Italia

In porta ci sarà ancora Ospina, difesa confermata con Di Lorenzo a destra, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam. In panchina il nuovo acquisto Tuanzebe. L’algerino secondo Sky giocherà la terza partita da titolare consecutivamente. A centrocampo manca Anguissa e Fabian Ruiz non è ancora al meglio della forma, quindi va in panchina. Demme e Lobotka formeranno la coppia di centrali in mediana. In attacco Elmas gioca dal primo minuto al posto di Insigne infortunato, ci saranno anche Mertens e Politano, mentre Zielilnski è out. La punta sarà ancora una volta Petagna, anche perché Osimhen non è ancora al meglio. Il nigeriano spera in una convocazione per la sfida di Serie A con il Bologna.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All.: Spalletti.