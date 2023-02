Simeone il Napoli vuole lo sconto: il piano di Giuntoli

Il Napoli vuole il riscatto di Giovanni Simeone, non c’è l’obbligo dal Verona ma la SSCN vuole acquistare il suo cartellino.

Secondo quanto fa sapere Gazzetta il Napoli ha in prestito Simeone ma non con l’obbligo di riscatto, ma solo con diritto. Il giocatore argentino ha spinto tantissimo in estate per vestire la maglia azzurra. Ha rifiutato più offerte, anche dalla Juventus e dall’estero pur di vestire la casacca del Napoli. In questa stagione, anche avendo un minutaggio limitato, sta dimostrando di essere anche un grande attaccante, decisivo.

Otto gol segnati fino ad ora da Simeone, con una media realizzativa pazzesca. Questo spingono il Napoli a voler riscattare Simeone. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già versato nelle casse del Verona 2,5 milioni di euro per il prestito del giocatore, fissando a 12 il riscatto del cartellino obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League e il raggiungimento di 20 gol in campionato.

Difficile che Simeone possa arrivare a 20 gol in stagione, anche se tutti i tifosi del Napoli se lo augurano. Ma il minutaggio limitato che l’argentino, che ha davanti un mostro come Osimhen, rendono difficile questo obiettivo. Il Napoli è orientato a riscattare Simeone ma senza l’obbligo Cristiano Giuntoli vuole chiedere uno sconto al Verona, magari pagandolo 16-17 milioni di euro complessivi.