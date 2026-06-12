Scooter senza patente travolge pedone a Napoli: tragedia sul lungomare, vittima deceduta.

Tragico Incidente sul Lungomare di Napoli: Un Uomo di 60 Anni Perde la Vita

Nella notte tra il 11 e il 12 giugno, un grave incidente stradale ha funestato il Lungomare di Napoli, portando alla tragica morte di un uomo di 60 anni, identificato come D.A.S., residente a Grumo Nevano. Il tragico sinistro ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media, rivelando dettagli inquietanti sulle circostanze dell’accaduto.

La Dinamica dell’Incidente

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 22:30 quando un giovane di 29 anni, alla guida di uno scooter, ha accelerato bruscamente alla vista di una pattuglia dei carabinieri. In sella al mezzo si trovava anche una passeggera di 27 anni. Il giovane, nel tentativo di eludere un controllo, ha imboccato via Caracciolo contromano.

All’altezza del civico 12, il conducente ha travolto il pedone di 60 anni, che stava attraversando la strada in quel momento. L’impatto è stato devastante: sia il motociclista che la passeggera sono stati sbalzati a terra, riportando ferite in seguito alla caduta. Testimoni fanno sapere che il rumore dell’incidente è stato avvertito da diverse persone nelle vicinanze.

Intervento dei Soccorsi e Le Condizioni della Vittima

I sanitari del 118 sono giunti immediatamente sul luogo del sinistro e hanno trovato il pedone in stato critico. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni si sono rivelate subito disperate, e alle ore 00:15 è stato purtroppo constatato il decesso.

Il conducente e la passeggera dello scooter, invece, sono stati trasportati all’Ospedale del Mare, dove attualmente sono ricoverati per le lesioni riportate. Le ferite non sembrano al momento mettere a rischio la loro vita, ma entrambi saranno sotto osservazione per accertamenti futuri. La notizia del decesso dell’uomo ha destato sconcerto e tristezza tra i familiari e amici della vittima.

Le indagini sono state immediatamente avviate dalla Polizia Locale di Napoli, con agenti dell’Infortunistica Stradale intervenuti per eseguire rilievi tecnici e planimetrici sul luogo dell’incidente. Durante le indagini, sono emerse irregolarità gravi a carico del giovane motociclista, tra cui la guida senza patente e l’assenza di assicurazione per il veicolo. Questo ha complicato ulteriormente la situazione legale del giovane.

Arresto e Procedimenti Legali

Il personale della Polizia Locale, al termine dei rilievi, ha informato il Pubblico Ministero di turno ed è proceduto all’arresto in flagranza di reato del 29enne, accusato di omicidio stradale aggravato. Il giovane rimane piantonato in ospedale, dove sta ricevendo cure per le ferite subite nell’incidente.

Il motociclo coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro penale per permettere agli inquirenti di effettuare ulteriori accertamenti. La salma del pedone, ora deceduto, è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, a disposizione delle autorità per la successiva autopsia. Questo procedimento è cruciale per comprendere ulteriormente la dinamica dell’incidente e per fornire risposte ai familiari della vittima.

Tale tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella città di Napoli. Le autorità locali sono spietate nel sottolineare l’importanza di rispettare le norme di circolazione per evitare simili tragedie in futuro. Il Sindaco di Napoli ha esortato a un maggiore impegno nella prevenzione degli incidenti stradali, lanciando iniziative per sensibilizzare i conducenti riguardo ai pericoli legati alla guida imprudente e alla mancanza di rispetto delle leggi vigenti.

Per ulteriori dettagli sull’incidente e sui procedimenti legali in corso, è possibile consultare le fonti ufficiali delle forze dell’ordine e degli ospedali coinvolti.

Fonti: Polizia Locale di Napoli, Ospedale Fatebenefratelli, Ospedale del Mare

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