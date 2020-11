Valeri ed il Var ne fanno di tutti i colori in Napoli-Milan rigore non concesso a Koulibaly e cartellini sbagliati.

Diciamolo francamente il Napoli non ha approcciato al meglio la partita con il Milan. Eppure come sottolineato anche da Piccinini la sconfitta per 2-1 è un risultato bugiardo. Si, perché il Napoli, nonostante non al meglio qualcosa ha prodotto. A questo bisogna aggiungere una gestione sciagurata dell’arbitro Valeri e del Var. In Napoli-Milan manca un rigore su Koulibaly, c’è un’espulsione inventata su Bakayoko (il primo giallo non esiste ndr) ed un mancata espulsione di Ibrahimovic che rifila una gomitata netta a Koulibaly.

Non vogliamo cadere nel solito piagnisteo, ma sono tante le lamentele che arrivano alla nostra redazione. Oramai si è stanchi di vedere un Napoli sempre penalizzato. Da quel famoso rigore di Mertens a Firenze pare che non ne giri una buona. Ecco non si capisce come mai il Var gestito da Irrati e Paganessi non intervenga per segnalare il rigore su Koulibaly. Il tocco di Donnarumma sul piede del difensore azzurro è netto e volontario, c’è il danno procurato. Insomma c’è tutto per assegnare il calcio di rigore.

Da qui arriva lo sfogo dei tifosi: “Contro di noi il Var analizza di tutto. Facciamo l’esempio di Napoli-Sassuolo, inizialmente non era stato dato il rigore di Di Lorenzo su Raspadori, ma il Var è intervenuto e l’arbitro ha decretato la massima punizione. Non si capisce come mai non viene fischiato il rigore su Koulibaly” ci dice un tifoso. Insomma è come se venissero usati due pesi e due misure. Ed oramai i tifosi del Napoli sono veramente stanchi di subire questa situazione: “E’ vero non abbiamo giocato benissimo, ma questo non deve evitare di far passare in secondo piano il disastro di Valeri“.

Ma oltre al rigore non concesso a Koulibaly l’arbitro ha fatto altri errori. Il primo giallo a Bakayoko è inventato ed è stato sottolineato anche da Adani di Sky durante la cronaca del match. Manca anche l’espulsione di Ibrahimovic. “Sono episodi, è vero, ma le altre squadre su questi episodi ci costruiscono campionato e vincono gli scudetti” ci scrive un tifoso.