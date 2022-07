Repubblica – Anguissa, rientra il caso ‘bonus’: vicino il rinnovo

Frank Anguissa viaggia verso il rinnovo con il Napoli, la questione bonus è stata superata positivamente. Subito dopo il riscatto del giocatore dal Fulham, ci fu una sorta di mal di pancia. Anguissa lamentava il mancato pagamento di alcuni bonus, promessi dal Napoli e non versati nelle casse del giocatore. Un mal di pancia che addirittura fece aleggiare molte voci di mercato, con Mourinho che tentò di avvicinare Anguissa per portarlo a Roma.

Nel corso del tempo il problema è stato risolto dal Napoli, che ha sempre voluto puntare sul centrocampista del Camerun. Secondo quanto scrive Repubblica ora Anguissa va verso il rinnovo con il Napoli, contratto fino al 2027. I problemi legati ai bonus sono un lontano ricordo, con la società di Aurelio De Laurentiis che ha chiuso definitivamente il caso. Sicuramente un’ottima mossa dato che Anguissa è uno dei perni del centrocampo di Spalletti, sia giochi con il 4-2-3-1, sia che si vada con il 4-3-3, Anguissa è una delle pedine imprescindibili del gioco dei partenopei. Il giocatore ha dimostrato di avere delle ottime qualità, e bisogna riconoscere la scaltrezza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha piazzato il colpo al termine dello scorso calciomercato, spiazzando tutti ma portando al Napoli un giocatore eccellente.

Ma il direttore sportivo del Napoli sta portando avanti contemporaneamente anche altre operazioni. In entrata è vicinissimo l’accordo con il Chelsea per Kepa, c’è chi dice che sia già tutto fatto e si attende solo il viaggio per le visite mediche. C’è ancora la possibilità di prendere Giovani Lo Celso in prestito dal Tottenham, in caso di addio di Piotr Zielinski. Inoltre Andrea Petagna va al Monza e contestualmente entra Giovanni Simeone al Napoli, con l’argentino che ieri non ha giocato la seconda amichevole di fila con il Verona, dando un altro segnale importante di chiusura della trattativa.