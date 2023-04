Renica: “Il Napoli ha vinto la più bella partita senza Osimhen: può ripetersi”

Alessandro Renica ritiene che il Napoli ha vinto la più bella partita senza Victor Osimhen, quindi può ripetersi senza di lui

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, parla della sconfitta degli azzurri contro il Milan a “Legends – Ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Canale 8: “Non c’è di che preoccuparsi. Pioli ha preparato molto bene la partita con Tonali davanti alla difesa, l’ex Brescia restava bloccato scivolando a destra e sinistra per arginare i movimenti interni delle nostre ali. Poi a loro è andato ovviamente tutto bene. Anche Leao messo lì al centro ha fatto molto bene. Il Milan ha saputo cosa fare e come farlo, dove attaccare”.

Per Renica il Napoli deve cancellare la gara di domenica

L’ex scudettato risponde alla domanda se il Napoli è meno forte senza Osimhen? “La stessa squadra ha vinto 1-6 contro l’Ajax, forse la più bella partita in assoluto, e non c’era l’attaccante nigeriano. Qualora non ci fosse Osimhen sappiamo che il Napoli può replicare queste prestazioni. Simeone? All’andata ha segnato lui contro il Milan”.

“Finora Spalletti ha fatto un capolavoro, non c’erano stati cali fisiologici prima di quello contro il Milan, la squadra continuava a stupire. Il Napoli deve cancellare la gara di domenica, finora ha stracciato il campionato, basta ricordarsi chi si è”. Conclude Renica.