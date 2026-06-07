7 Giugno 2026

Quattro Altari 2026, Mennella: “Una festa coinvolgente, chi è di Torre la vive intensamente.”

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
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Festa dei Quattro Altari 2026: Un Evento di Identità e Tradizione

La presentazione ufficiale della Festa dei Quattro Altari 2026, avvenuta a Palazzo Baronale, segna l’inizio di una manifestazione che incarna l’identità culturale di Torre del Greco. L’entusiasmo è palpabile tra i protagonisti istituzionali, che esprimono una visione collettiva forte e condivisa.

Questa festa si presenta come un autentico racconto di appartenenza, un legame indissolubile tra le generazioni, e punta decisamente a rafforzare il ruolo di Torre del Greco nel panorama turistico nazionale. Il sindaco Luigi Mennella ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando: “La Festa dei Quattro Altari appartiene a Torre del Greco. Chi nasce qui non può non portare in sé questa tradizione”.

La manifestazione non si limita a essere un semplice evento estivo, ma diventa un contenitore di storia, mestieri e usanze che definiscono l’essenza della città. La celebrazione dei “Quattro Altari” si trasforma in un simbolo tangibile di tutto ciò che Torre del Greco rappresenta.

Un Motore di Attrattività Turistica

Il valore della festa trascende la mera celebrazione, configurandosi come un potente strumento di attrattività turistica. “Attraverso la Festa dei Quattro Altari rilanciamo il nome della nostra città”, ha affermato il sindaco, evidenziando come l’afflusso previsto di visitatori rappresenti un passaggio cruciale per la crescita del territorio.

La Festa dei Quattro Altari diventa così un biglietto da visita per Torre del Greco, un evento capace di superare i confini locali e attrarre turisti da tutta Italia. “So che verranno tantissime persone a vedere questa bellissima festa, che è il volano della Torre del Greco turistica”, ha aggiunto Mennella.

Accanto a questa dimensione istituzionale, emerge anche una componente affettiva. Il sindaco ha discusso dei ricordi d’infanzia legati alla festa, restituendo un’immagine autentica e nostalgica dell’evento: “Quando ero piccolo, i miei genitori mi portavano a vedere la festa e io dicevo: venite a vederla, è la festa più bella del mondo”.

La programmazione della festa si presenta ricca e diversificata, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, spaziando tra musica, arte e spettacolo. “La varietà di scelta è un valore; se non piace uno spettacolo, ce n’è sempre un altro”, ha rimarcato il sindaco. Inoltre, si sta valutando la possibilità di allungare la durata della festa per dare spazio a tutti gli eventi in programma.

Il culmine della manifestazione sarà il tradizionale “fuoco a mare”, uno spettacolo pirotecnico che rappresenta il momento simbolico di unione e celebrazione per l’intera comunità.

L’Ufficio Cultura si occupa della direzione artistica, e il sindaco ha spiegato che non è stata necessaria la figura di un direttore esterno, rendendo omaggio al lavoro dell’ufficio guidato dal dott. Camarda. “Non è stato difficile organizzare”, ha aggiunto la dottoressa Valentina Sabarese, una delle figure chiave del progetto.

“Abbiamo voluto un programma che contemplasse un po’ tutte le proposte in accordo con l’amministrazione”, ha dichiarato, evidenziando l’impegno profuso nella realizzazione di questa edizione.

Un equilibrio fondamentale è quello tra l’inclusione di artisti di fama nazionale e la valorizzazione delle realtà locali. La dottoressa Sabarese ha sottolineato che “la festa debba essere innanzitutto per il territorio e i nostri artisti”, dimostrando attenzione al potenziale turistico di eventi di grande richiamo.

Il programma è pensato anche per le famiglie, con spazi dedicati e soluzioni inclusive come il Villaggio dei Sapori, che offre la possibilità di vivere musica ed eventi anche a distanza dai palchi principali.

L’invito ai visitatori è chiaro: “La città parla da sola, la festa è un veicolo per invitare tutti a scoprirla, è bello visitarla nella sua interezza”. Quest’approccio, che unisce dimensione istituzionale e lavoro organizzativo, rende la Festa dei Quattro Altari un’esperienza sempre più vasta e profonda, un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e l’identità di Torre del Greco.

Per ulteriori informazioni ufficiali sulla manifestazione, è possibile visitare il sito del Comune di Torre del Greco o consultare le pagine dedicate agli eventi locali.

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