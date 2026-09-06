6 Settembre 2026

Portavoce Fifa “Infantino si ricandida alla presidenza nel 2027”

redazione 6 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato”. Così il portavoce di Gianni Infantino, che, dunque, nonostante le recenti polemiche, non intende fare un passo indietro. Il dirigente svizzero, al comando della Fifa dal 2016, sarà candidato nuovamente alla presidenze della Federazione internazionale delle associazioni di calcio in occasione del prossimo congresso, che si terrà in Marocco nel 2027.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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