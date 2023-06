Pedullà: “Garcia al Napoli, seconda scelta. Ecco perché lo ha scelto De Laurentiis”

Il Napoli ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore. Arrivata la conferma di Aurelio De Laurentiis presidente della SSCN.

Notizie Calcio Napoli – Se ne parlava da qualche giorno, ma la notizia di Garcia come nuovo allenatore del Napoli ha colpito comunque come un fulmine a ciel sereno. Anche perché il nome del tecnico ex Al-Nasr sembrava messo in secondo piano.

Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia effettivamente quello di Garcia “non era il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha offerto otto milioni di euro più due di bonus a Luis Enrique, ma il tecnico spagnolo non è mai stato convinto della scelta. Poi ha puntato Galtier, ma ci sono stati problemi per liberarlo dal Psg”.

Garcia al Napoli: ingaggio

“Questo non significa che Garcia al Napoli sia stata una scelta di ripiego o per risparmiare. Ma De Laurentiis non poteva più aspettare ed al 15 giugno ha puntato sull’ex Roma” ha detto Pedullà che poi ha aggiunto: “Garcia al Napoli avrà un ingaggio da 2,7-3 milioni di euro a stagione”.