Pedullà: “Deulofeu-Napoli, affare da chiudere, Bernardeschi distanza enorme. Politano via da Napoli”

Alfredo Pedullà di Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli con Deulofeu, Politano e Bernardeschi in primo piano. Da Udine arrivano segnali importanti per il passaggio di Deulofeu al Napoli, ma il club azzurro dopo aver acquistato Olivera, Kvaratskhelia e riscattato Anguissa, non vuole fermarsi e continua a trattare molti giocatori. Uno di questi è senza dubbio Bernardeschi che piace molto a De Laurentiis. Ma ci sono anche delle possibili cessioni come quella di Politano che piace al Valencia di Gattuso.

Pedullà attraverso il sito di Gazzetta fa sapere che Politano può andare via perché “non è reduce da un grande campionato, il Napoli valuterà le proposte. Lozano è più dentro che fuori. La situazione di Bernardeschi è la seguente: c’è stato un sondaggio ma la distanza tra l’offerta di ingaggio del Napoli e la richiesta del giocatore è enorme“.

C’è poi l’idea Deulofeu con l’Udinese che “chiede 20 milioni di euro più eventuali bonus, mentre la proposta del Napoli si ferma a 14-15 milioni di euro. Le due società hanno la volontà di chiudere l’affare, trovando anche una sistemazione a Politano. A Deulofeu è stato proposto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per quattro anni ed il giocatore firmerebbe subito” fa sapere Pedullà.