Deulofeu al mare il saluto ai tifosi: “Viene al Napoli” – VIDEO

Gerard Deulofeu è uno degli uomini mercato con il Napoli in pressing con l’Udinese per acquistare il giocatore. Al momento la distanza tra le parti è importante ma non sostanziale. Secondo le ultime notizie che arrivano da Udine, il Napoli si è spinto fino a 18 milioni di euro con una nuova formula di acquisto, mentre la società friulana chiede 20 milioni di euro. Insomma manca davvero poco e se si muovono i due presidenti, Pozzo e De Laurentiis, allora un’intesa si può trovare, anche perché i due hanno un ottimo rapporto.

Intanto oggi alcuni tifosi hanno intercettato Deulofeu su una spiaggia spagnola. Hanno poi posato un video su Tik Tok in cui il giocatore saluta un tifoso, mentre chi lo registra dice: “Viene a Napoli Gerard” ed il giocatore sorride. In tempo di calciomercato ogni segnale è da cogliere, quindi anche il mondo social è da tenere sott’occhio. Sicuramente la volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra c’è tutta. A Napoli i tifosi sperano che la trattativa possa andare in porto, anche perché Deulofeu ha fatto vedere di avere delle ottime doti tecniche, oltre ad avere un ottimo feeling con il gol, dato che ha segnato 13 reti nell’ultima stagione con l’Udinese.