Osimhen, il consiglio di Spalletti che l’ha reso devastante: il retroscena

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rivelato in un’intervista a France Football come il lavoro di Spalletti abbia contribuito alla sua crescita personale e al suo successo sul campo.

Victor Osimhen, intervenuto ai microfoni di France Football, ha svelato come la guida di Luciano Spalletti abbia contribuito alla sua crescita e al suo successo in campo. Grazie alla sua esplosività e alla sua velocità, Osimhen è diventato un vero e proprio incubo per le difese avversarie.

Il tecnico Spalletti ha chiesto all’attaccante di essere “esplosivo come la dinamite” e ha lavorato con lui sulla sua corsa, sulle distanze che deve mantenere dai difensori e sulle reazioni agli assist. Grazie a questo lavoro, Osimhen è in grado di coprire cinque metri più velocemente degli altri, il che gli consente di attaccare subito o creare spazio per i compagni di squadra.

Osimhen, lo Scudetto e gli obiettivi futuri

Osimhen ha anche parlato dei suoi obiettivi futuri, tra cui la vittoria dello Scudetto con il Napoli: “Desidero vincere questo Scudetto per vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l’ora di assistere a quella festa. Sarà emozionante e sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani”.

La combinazione di lavoro sul campo, motivazione e autostima sta portando Osimhen al successo e la sua esplosività sta diventando sempre più evidente negli ultimi mesi.