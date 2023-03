Napoli, spunta un dato che deve far riflettere

La Lazio ha inflitto al Napoli la sua prima sconfitta casalinga della stagione, lasciando gli azzurri a secco di gol.

La sconfitta del Napoli contro la Lazio non mette a rischio il suo vantaggio di 17 punti sulla squadra romana, ora seconda in classifica in attesa delle partite di Milan e Inter. Tuttavia, il tecnico toscano ha ragione nel richiamare la sua squadra alla concentrazione e di non farsi influenzare dall’euforia dei tifosi. Con ancora tredici partite da disputare, tutte le squadre avversarie proveranno a rendere difficile la vita alla capolista. Nel primo tempo, il Napoli non è riuscito a velocizzare il gioco e mettere in condizione il suo bomber Osimhen di segnare. Nonostante avesse segnato in otto partite consecutive, Osimhen non è riuscito a raggiungere il record di David Trezeguet.

La sconfitta contro la Lazio fa anche perdere al Napoli la sua imbattibilità nelle ultime quattro partite di campionato, durante le quali non aveva subito alcun gol. Nonostante il tentativo del tecnico Spalletti di riprendere la partita, la Lazio si è dimostrata solida in difesa e ha sfiorato il raddoppio con una punizione di Milinkovic-Savic. Nonostante la sconfitta, il Napoli mantiene saldamente il suo vantaggio in classifica.

Secondo quanto riporta il corriere del mezzogiorno, dalla sconfitta contro la Lazio spunta un dato che fa riflettere, perché il Napoli non vince proprio nella partita in cui il suo cannoniere-principe non fa gol, anche se ci è andato ancora una volta vicinissimo colpendo la traversa nel finale, quando gli azzurri si sono buttati in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Spalletti ha provato a riprendere la partita, gettando dentro Politano, Elmas e Simeone e chiedendo a Kvaratskhelia di giocare alle spalle delle due punte.

Ma la Lazio si è dimostrata solidissima in difesa, con l’ex Hisay in gran spolvero e ha sfiorato il raddoppio su punizione con Milinkovic-Savic. La sconfitta con la Lazio fa perdere anche l’imbattibilità a Meret: il Napoli aveva vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire alcun gol. Non è riuscito a registrare cinque clean sheet di fila come aveva fatto dal febbraio 2019 con Carlo Ancelotti in panchina. L’ultima sconfitta con la Lazio risaliva al 2-4 del 31 maggio 2015, con Rafa Benítez in panchina