Napoli, 11 milioni dagli sponsor sulla maglia. Ecco chi guadagna di più in serie A

Napoli, gli sponsor di maglia valgono 11 milioni. In serie A il totale incassato dai club è stato di 198 milioni. Ecco chi guadagna di più.

NAPOLI, I RICAVI DAGLI SPONSOR DI MAGLIA

La gazzetta dello sport, ha pubblicato un’interessante analisi sui guadagni dei club di serie A dagli sponsor di Maglia.

Il Napoli incassa 11 milioni dagli sponsor di maglia, ma sono meno di quanto ha ricevuto il Sassuolo. In cima alla classifica troviamo Fiorentina, Inter e Juventus.

“Le società del massimo campionato italiano incassano quest’anno 198 milioni di euro come somma dei compensi base di tutti i contratti, più eventuali bonus. Un dato in forte crescita rispetto alle stagioni precedenti: 169 milioni nel 2020/21, 162 milioni nel 2019/20. Il riferimento è alle partnership di natura commerciale, fornitori tecnici esclusi. Sono quattro gli spazi che le società possono monetizzare: due sul davanti (il main sponsor e il co-sponsor), uno sul retro e uno sulla manica. Non tutti i club occupano tutti gli slot disponibili, e ce ne sono tre che addirittura non prevedono uno sponsor principale: Genoa, Spezia e Venezia (il club lagunare riporta il nome di club e città sul petto).

Il boom è dato dalla combo criptovalute-sponsor di manica. Sono sette (Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Spezia) i contratti con realtà operanti nel mondo crypto, qualcuno legato a main sponsor e altri addirittura come partner principale.

La Juventus si conferma al primo posto nella classifica complessiva, con 57 milioni di euro più bonus, la maggior parte incassati da Jeep. Insegue la Fiorentina, con 26,2 milioni di euro, quasi tutti coperti dalla Mediacom di Commisso. Un accordo sicuramente più remunerativo e dovuto al fatto che Mediacom, società fondata dal patron del club toscano, è una cosiddetta “parte correlata”.

Terzo posto per l’Inter di Suning, grazie ai 26 milioni fissi tra Socios, Lenovo e DigitalBits. A completare la top 5 troviamo ancora il Sassuolo, che gode dei 18 milioni a stagione incassati da Mapei – anche in questo caso proprietaria del club neroverde – e il Milan, a quota 15 milioni di compenso base tra Emirates e il nuovo partner BitMex.

SPONSOR DI MAGLIA, ECCO CHI GUADAGNA DI PIÙ: NAPOLI AL SESTO POSTO

Questa la classifica completa:

1) Juventus – 57 milioni di euro (Jeep, Cygames, Bitget)

2) Fiorentina – 26,2 milioni di euro (Mediacom, Estra, Prima.it)

3) Inter – 26 milioni di euro (Socios, DigitalBits, Lenovo)

4) Sassuolo – 18 milioni di euro (Mapei)

5) Milan – 15 milioni di euro (Emirates, BitMEX)

6) Napoli – 11 milioni di euro dagli sponsor di maglia (Lete, MSC, Amazon, Floki)

7) Lazio – 8 milioni di euro (Binance – il cui accordo vale 30 milioni su tre anni nel complesso – e Frecciarossa)

8) Roma – 8 milioni di euro (DigitalBits, Hyundai)

9) Atalanta – 7 milioni di euro (Radici, Plus 500, Automha, Gewiss)

10) Cagliari – 4 milioni di euro (Tiscali, Regione Sardegna, Arborea, Ichnusa)

11) Torino – 4 milioni di euro (Beretta, Suzuki, EdiliziAcrobatica, N.38 Wuber)

12) Bologna – 3 milioni di euro (Selenella, Facile Ristrutturare, Scala, Illumia)

13) Sampdoria – 1,9 milioni di euro (Banca Ifis, Regione Liguria, Evo, Ibsa)

14) Udinese – 1,9 milioni di euro (Dacia, Prosciutto San Daniele, Bluenergy)

15) Empoli – 1,6 milioni di euro (Computer Gross, Sammontana, Saint-Gobain, Contrader, Pediatrica)

16) Hellas Verona – 1,5 milioni di euro (Sinergy, Restructure 5.0, Vetrocar)

17) Genoa – 1 milione di euro (Regione Liguria, Synlab, LeasePlan)

18) Salernitana – 1 milione di euro (Re d’Italia Art, Caffè Motta, Etè, Distretti Ecologici)

19) Spezia – 1 milione di euro (Regione Liguria, Iozzelli Piscine, Bitci)

20) Venezia – 0,6 milioni di euro (Becher, DR Automobiles Group).