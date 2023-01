“Napoli si prova il colpo di mercato. Summit in corso alla Filmauro”

Il Napoli ed il Bari stanno trattando la cessione di Walid Cheddira. Aurelio De Laurentiis ed il figlio Luigi possono arrivare ad un accordo.

“È in corso un vertice alla Filmauro tra Aurelio e Luigi De Laurentiis, nel quale si sta trattando il passaggio di Walid Cheddira dal Bari al Napoli già a gennaio. L’attaccante, però, resterebbe in Puglia fino al termine della stagione” la notizia di calciomercato viene data dal giornalista Luca Cerchione.

Ovviamente tra Napoli e Bari c’è grande dialogo, visto che le due società sono di proprietà della famiglia De Laurentiis. Ma non è scontato. Che si possa arrivare alla conclusione.

Cheddira è richiesto anche da altro club stranieri, quindi in Bari farà i suoi conti e cercherà di fare il meglio per il proprio bilancio. Il Napoli ha un filo più che diretto per arrivare al giocatore, ma va comunque trovato un accordo che posso essere proficuo per tutti e due i club.

Il Napoli da tempo sta osservando Cheddira, attaccante marocchino che sta facendo benissimo in Serie B. Il giocatore potrebbe vestire la maglia azzurra durante la prossima stagione, restando in Puglia fino alla fine del campionato.