Napoli, riecco Osimhen al lavoro. ADL a Castel Volturno dopo il pari

Osimhen è tornato ad allenarsi al Konami Center, De Laurentiis intanto è arrivato a Castelvolturno dopo il deludente pareggio col Berlino.

Notizie calcio Napoli – Importanti novità in casa Napoli, con il rientro di Victor Osimhen agli allenamenti e l’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. L’attaccante nigeriano, reduce da infortunio, ha svolto terapie e personalizzato sul campo: primi segnali verso il pieno recupero.

Nel frattempo il presidente azzurro si è presentato al Konami Training Center visibilmente deluso dopo il pareggio interno col Berlino in Champions League. L’1-1 compromette la qualificazione agli ottavi e il conseguente ritorno economico.

La squadra ha continuato ad allenarsi agli ordini di Garcia, analizzando tramite video gli errori nel match coi tedeschi. L’obiettivo è invertire subito la rotta, a partire dalla gara contro l’Empoli.

La presenza di ADL mette pressione all’ambiente, la dirigenza pretende una reazione immediata dal gruppo. Servirà una prova di carattere per riguadagnare terreno in campionato e in Europa.

