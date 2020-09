Lorenzo Insigne è uscito per infortunio durante la partita Napoli-Genoa, l’attaccante azzurro ha avuto un problema muscolare ai flessori.

INFORTUNIO INSIGNE NAPOLI JUVENTUS. Si dovrà sottoporre ancora ad esami strumentali, ma l’infortunio di Lorenzo Insigne preoccupa Gennaro Gattuso ed i tifosi. L’attaccante del Napoli è apparso molto nervoso prima di uscire dal campo e non è riuscito nemmeno a camminare per abbandonare il terreno di gioco. Bisogna capire l’entità dell’infortunio del capitano del Napoli, ma secondo calciomercato.it le sensazioni non sono positive e scrive:

“Niente Juventus, probabilmente niente Nazionale e circa un mese di stop. Per Lorenzo Insigne l’infortunio muscolare subito nel primo tempo della gara contro il Genoa sembrerebbe abbastanza serio. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il capitano degli azzurri sicuramente non ci sarà domenica prossima contro la Juventus. Per lui si parla di uno stop di 20-30 giorni, prognosi che significherebbe anche niente convocazione in Nazionale per gli impegni di metà ottobre”.

Gennaro Gattuso attende qualche notizia positiva nei prossimi giorni quando si capirà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio di Insigne. Il capitano del Napoli è diventato un perno anche degli schemi del tecnico calabrese che lo schiera praticamente sempre da titolare.

