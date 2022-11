Napoli in vendita: arriva una smentita dalla società

Napoli in vendita, Aurelio De Laurentiis spegne le voci su una cessione della SSCN attraverso la radio ufficiale degli azzurri.

Da qualche giorno Corriere dello Sport parla di una possibile cessione del Napoli. Si è scritto insistentemente di fondi americani interessati al club partenopeo. Una società solidissima dal punto di vista finanziario e molto valida dal punto di vista sportivo. Ecco perché molti investitori di fondi americani sarebbero pronti ad investire in una società come quella di De Laurentiis. Ma il presidente sembra di tutt’altra opinione.

Oggi è arrivata una smentita da parte del club azzurro, attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, ovvero la radio ufficiale del club. Dall’emittente ufficiale fanno sapere che in società, riferendosi dunque ad Aurelio De Laurentiis, non c’è alcuna intenzione di cedere il Napoli. In questo momento il presidente della SSCN è impegnato solamente a guidare la squadra in questa stagione che è nata sotto una buona stella. Dopo un’estate di rivoluzione sul calciomercato si è giunti ad una amalgama importante che sta dando i suoi frutti.

Insomma vengono spente le voci di una cessione del Napoli, così come vengono spente sul nascere quelle di un interesse della Juve per Giuntoli e Spalletti. Voci che sembrano essere messe in giro ad arte per cercare di destabilizzare l’ambiente.