Napoli-Atalanta: le formazioni di Sky, Ounas titolare

Napoli-Atalanta, le formazioni. Spalletti ha tanti assenti e lancia Ounas titolare, Gasperini punta su Zapata titolare allo stadio Maradona. Sarà uno scontro al vertice quello tra Napoli e Atalanta, con gli azzurri che vogliono sorpassare di nuovo il Milan che ha vinto con la Salernitana. L’Atalanta, invece, vuole cercare di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica per partecipare alla lotta scudetto. Prima della partita c’è stato anche uno post dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha infiammato i tifosi.

Formazione Napoli

Luciano Spalletti deve fare a meno di tanti calciatori. In un solo colpo al tecnico mancheranno: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Osimhen, Manolas e Anguissa, oltre a Zanoli che è ancora fuori per Covid. Insomma una formazione veramente da inventare per il tecnico del Napoli che in conferenza stampa non ha chiesto alibi.

Spalletti ha scelte forzate in difesa con Juan Jesus che prende il posto di Koulibaly, mentre in panchina ci va il giovanissimo Mané. Anche a centrocampo la scelta Lobotka-Demme obbligata. In Napoli-Atalanta la sorpresa sarà Ounas che parte dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Ounas, Mertens, Lozano.

Formazione Atalanta

Gasperini deve rinunciare a Gosens ma non ha particolari problemi di formazione. Il tecnico dell’Atalanta sfida il Napoli con Zapata di nuovo punta centrale. Ma chi giocherà al fianco di Zapata contro il Napoli? Al momento in vantaggio c’è Muriel.

ATALANTA(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mahele; Pasalic; Malinovskyi, Zapata.