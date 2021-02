Napoli-Atalanta: Insigne fuori per infortunio, il responso di Gattuso

Lorenzo Insigne è uscito per infortunio dal match di Coppa Italia pareggiato per 0-0, botta al polpaccio per il capitano del Napoli.

L’infortunio di Lorenzo Insigne registrato nel match di Coppa Italia con l’Atalanta sarà valutato meglio nella giornata di domani. “Insigne è uscito per una botta la polpaccio” ha detto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli al termine del match con l’Atalanta, cercando anche di non polemizzare più con il presidente Aurelio De Laurentiis, rifiutandosi di commentare ulteriormente la sua situazione contrattuale. Anche per Mertens non ci sono buone notizie dato che lo stesso tecnico del Napoli ha detto che il calciatore si trova “attualmente in Belgio e ne avrà ancora per un po’ di tempo“. L’attaccante belga è dovuto ritornare a farsi curare la caviglia perché il problema avuto nel match con l’Inter non era stato ancora risolto.

Oltre all’infortunio di Insigne il Napoli deve valutare anche la crescita fisica di Osimhen. Il nigeriano ha giocato gli ultimi dieci minuti della sfida con l’Atalanta ma è sembrato in una condizione migliore rispetto alle prove opache con Spezia e Verona. Il recupero di Osimhen può essere fondamentale per dare respiro all’attacco che in questo momento conta il solo Petagna come punta centrale.