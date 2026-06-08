Napoli: Apertura della stagione balneare alla Rotonda Diaz, una spiaggia per tutti!

Inclusione sociale e accessibilità: la spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli

Napoli. Con l’inizio della stagione balneare, la spiaggia della Rotonda Diaz riapre le sue porte, confermandosi come un punto di riferimento fondamentale per l’inclusione sociale e l’accessibilità nel litorale partenopeo. Il Comune di Napoli ha annunciato che quest’area è stata appositamente attrezzata per garantire un accesso senza barriere a tutti i cittadini, con particolare focus su coloro che presentano difficoltà motorie.

Strutture e servizi per tutti

La spiaggia della Rotonda Diaz offre diverse dotazioni pensate per migliorare l’esperienza degli utenti. A disposizione vi è una pedana che facilita l’accesso e il percorso sulla sabbia, in aggiunta alla sedia “JOB”, progettata per semplificare l’ingresso in acqua in totale sicurezza. Questi strumenti sono un chiaro segno del forte impegno per l’inclusione e il benessere di ogni visitatore.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla presenza di due operatori socio-sanitari (OSS), che forniranno un supporto qualificato ai frequentatori della spiaggia. Questo servizio, gestito dalla cooperativa Medihospes, garantirà un’affluenza più sicura e confortevole, contribuendo all’ottimizzazione dell’esperienza balneare.

La spiaggia, come nel corso della passata stagione, sarà dotata di ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici. Questo approccio integrato mira a creare un ambiente accogliente e funzionale per tutti, aggiungendo valori significativi alla vita comunitaria e alle esperienze di svago. L’iniziativa è frutto di una sinergia tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, che hanno collaborato per garantire la fruibilità della spiaggia.

Collaborazione e impegno per un futuro accessibile

Il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, insieme al Servizio Tutela del Mare, hanno unito le forze per rendere questa spiaggia un modello di accessibilità. A sostegno di questo progetto è intervenuto anche l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, dimostrando un impegno condiviso per una Napoli sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

La spiaggia della Rotonda Diaz si presenta così come un esempio tangibile di inclusione sociale, capace di garantire a ciascun cittadino il diritto al mare e al tempo libero, senza alcuna distinzione. Le parole dell’Assessora alle Politiche Sociali, Chiara Marciani, sono emblematiche: “Il mare è un diritto di tutti. Anche quest’anno abbiamo lavorato con determinazione per rendere la spiaggia della Rotonda Diaz un luogo realmente inclusivo, uno spazio sempre più accessibile con servizi e supporto dedicati. Questo risultato è il frutto di una collaborazione tra diversi assessorati e servizi dell’amministrazione.”

L’assessore a Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione: “È dall’estate 2023 che l’Amministrazione, grazie a una proficua sinergia tra vari assessorati, ha ampliato l’offerta di servizi, ponendo particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.” Queste azioni dimostrano quanto sia importante investire in una fruibilità sempre maggiore delle spiagge pubbliche, per assicurare il benessere di tutti.

Negli ultimi anni, Napoli è diventata un luogo d’interesse non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per la sua proposta di mare. Un trend che si distingue rispetto ad altre città italiane. L’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha dichiarato: “Napoli è oggi una delle poche città d’arte che attrae visitatori durante tutto l’anno, registrando una crescita delle presenze anche nei mesi estivi.” Questo sottolinea l’urgenza di migliorare l’accessibilità delle spiagge per garantire che il mare sia parte dell’esperienza di tutti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative di inclusione sociale a Napoli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli.

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