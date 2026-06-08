8 Giugno 2026

Move To Cure: “De Bruyne rassicura tutti: pronto a tornare al massimo dopo l’infortunio”

redazione 8 Giugno 2026
Kevin-De-Bruyne.jpg

Kevin De Bruyne guarda avanti con fiducia dopo il percorso di recupero seguito negli ultimi mesi. Il centrocampista del Napoli ha raccontato le proprie sensazioni ai canali ufficiali di Move To Cure, il team di fisioterapisti che lo ha accompagnato durante la riabilitazione, tracciando un bilancio positivo del lavoro svolto e lanciando segnali incoraggianti in vista del ritorno in campo.

Nel corso dell’intervista concessa a Move To Cure, De Bruyne ha ammesso di aver vissuto momenti di apprensione subito dopo l’infortunio, soprattutto considerando il precedente problema muscolare accusato due anni fa al bicipite femorale. Tuttavia, la fiducia riposta nello staff medico guidato da Lieven lo ha convinto a svolgere l’intero percorso di recupero sotto la loro supervisione.

Il centrocampista belga ha spiegato ai microfoni di Move To Cure di aver scelto di completare non soltanto la fase clinica della riabilitazione, ma anche il lavoro sul campo insieme allo stesso staff, una decisione che ritiene fondamentale per il buon esito del recupero.

«All’inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito anche un infortunio al bicipite femorale e poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven e nel suo staff. In seguito abbiamo deciso di completare l’ultima parte della riabilitazione anche sul campo, quindi in pratica ho scelto di rimanere qui per tutto il processo. Penso che sia stata la decisione migliore», ha dichiarato De Bruyne.

Come evidenziato ancora durante l’intervento rilasciato a Move To Cure, il numero uno del centrocampo azzurro ha sottolineato l’assenza di problemi durante il percorso di recupero, spiegando di non aver accusato né ricadute né particolari fastidi fisici.

«Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Non ho mai sentito indolenzimento o dolore. Siamo sulla traiettoria più veloce possibile. Spero solo di essere al meglio il prima possibile».

Infine, parlando delle prospettive future, De Bruyne ha ribadito di non essere preoccupato per il proprio stato di forma. Nonostante il rammarico per l’interruzione di una stagione iniziata positivamente, il centrocampista si è detto fiducioso di ritrovare rapidamente la migliore condizione una volta tornato a disputare gare ufficiali.

«È un peccato, ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene», ha concluso De Bruyne nell’intervista rilasciata a Move To Cure.

Altro

86673.jpg

Belgio: ambiziosi outsider in un girone accessibile. Potrebbero sorprendere!

redazione 8 Giugno 2026

Sfida del cliente: strategie efficaci per affrontare problemi comuni nel business.

redazione 8 Giugno 2026

Sfida cliente: aumenta la fidelizzazione con strategie innovative e coinvolgenti.

redazione 8 Giugno 2026
f98800cb-7ceb-4d6f-b0d0-1fd75722f7c0.jpeg

Deschamps punta alle semifinali per raggiungere un traguardo storico in panchina ai Mondiali.

redazione 8 Giugno 2026
a35fc1b0-3228-4f72-ace8-49b40d477a78.jpeg

C.T. dell’Egitto prevede un esordio “estremamente difficile” contro il Belgio.

redazione 8 Giugno 2026
86521.jpg

Odegaard segna: Norvegia pareggia contro il Marocco in un’emozionante sfida calcistica.

redazione 8 Giugno 2026
86490.jpg

Eriksen si accascia durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina: momenti di tensione.

redazione 7 Giugno 2026
86129.jpg

Mbappé punta a sfidare Ronaldo e Neymar nella prossima Coppa del Mondo.

redazione 7 Giugno 2026
eb8264f7-e495-4577-ba44-29e9c2f10d55.jpeg

United in arrivo: colpo Atalanta per il centrocampista Ederson.

redazione 7 Giugno 2026
85825.jpg

Le 11 stelle spagnole pronte a giocare per altre nazioni ai Mondiali 2026.

redazione 7 Giugno 2026
86185.jpg

Germania avanza con cautela per superare i fallimenti dei Mondiali 2018 e 2022.

redazione 7 Giugno 2026
86104.jpg

Argentina trionfa contro l’Honduras, anche senza Messi in campo.

redazione 7 Giugno 2026

Ultimissime

86673.jpg

Belgio: ambiziosi outsider in un girone accessibile. Potrebbero sorprendere!

redazione 8 Giugno 2026
Francesco-Zenti-Comandante-della-Polizia-Municipale-di-Portici.jpg

Cordoglio per la scomparsa di Francesco Zenti, storico comandante della Polizia Municipale di Portici.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
news429688.jpg

Movida a Napoli: blitz a Chiaia, 146 identificati e sanzioni per locali violatori.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
Kevin-De-Bruyne.jpg

Move To Cure: “De Bruyne rassicura tutti: pronto a tornare al massimo dopo l’infortunio”

redazione 8 Giugno 2026
GettyImages-1420275812-scaled.jpg

Serena Williams affronta alti e bassi prima del ritorno a Queen’s: il suo comeback è a rischio?

redazione 8 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }