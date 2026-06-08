Move To Cure: “De Bruyne rassicura tutti: pronto a tornare al massimo dopo l’infortunio”

Kevin De Bruyne guarda avanti con fiducia dopo il percorso di recupero seguito negli ultimi mesi. Il centrocampista del Napoli ha raccontato le proprie sensazioni ai canali ufficiali di Move To Cure, il team di fisioterapisti che lo ha accompagnato durante la riabilitazione, tracciando un bilancio positivo del lavoro svolto e lanciando segnali incoraggianti in vista del ritorno in campo.

Nel corso dell’intervista concessa a Move To Cure, De Bruyne ha ammesso di aver vissuto momenti di apprensione subito dopo l’infortunio, soprattutto considerando il precedente problema muscolare accusato due anni fa al bicipite femorale. Tuttavia, la fiducia riposta nello staff medico guidato da Lieven lo ha convinto a svolgere l’intero percorso di recupero sotto la loro supervisione.

Il centrocampista belga ha spiegato ai microfoni di Move To Cure di aver scelto di completare non soltanto la fase clinica della riabilitazione, ma anche il lavoro sul campo insieme allo stesso staff, una decisione che ritiene fondamentale per il buon esito del recupero.

«All’inizio ero spaventato perché due anni fa ho subito anche un infortunio al bicipite femorale e poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven e nel suo staff. In seguito abbiamo deciso di completare l’ultima parte della riabilitazione anche sul campo, quindi in pratica ho scelto di rimanere qui per tutto il processo. Penso che sia stata la decisione migliore», ha dichiarato De Bruyne.

Come evidenziato ancora durante l’intervento rilasciato a Move To Cure, il numero uno del centrocampo azzurro ha sottolineato l’assenza di problemi durante il percorso di recupero, spiegando di non aver accusato né ricadute né particolari fastidi fisici.

«Non ho mai avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Non ho mai sentito indolenzimento o dolore. Siamo sulla traiettoria più veloce possibile. Spero solo di essere al meglio il prima possibile».

Infine, parlando delle prospettive future, De Bruyne ha ribadito di non essere preoccupato per il proprio stato di forma. Nonostante il rammarico per l’interruzione di una stagione iniziata positivamente, il centrocampista si è detto fiducioso di ritrovare rapidamente la migliore condizione una volta tornato a disputare gare ufficiali.

«È un peccato, ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene», ha concluso De Bruyne nell’intervista rilasciata a Move To Cure.