Montervino: “Rivalità Napoli-Salerno? Siamo degli scemi. Rapporto stupido”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è soffermato sulla rivalità tra Napoli e Salerno e le rispettive tifoserie.

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato un’intervista alla radio 1 Station Radio in cui ha affrontato il tema della rivalità tra Napoli e Salerno. Durante la trasmissione, Montervino, attuale direttore sportivo del Casarano, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra azzurra e sulla rivalità tra i tifosi del Napoli e della Salernitana. L’ex capitano del Napoli ha cercato di porre rimedio a questa situazione, invitando alla riflessione e alla creazione di un legame più forte tra le due città vicine e le rispettive tifoserie.

Montervino ha evidenziato: “Siamo degli scemi, e quando dico ‘siamo’, intendo sia i tifosi del Napoli che quelli di Salerno. Salerno è una città splendida, con una tifoseria fantastica, ma il rapporto tra le due fazioni è stupido. Esistono persone che alimentano una rivalità inesistente. Dovremmo limitarci a uno sfottò sano, è una battaglia che va avanti da troppo tempo.”

Montervino ha espresso il desiderio che i calciatori della Salernitana possano vedere il Napoli come una tappa successiva nella loro carriera, allo stesso modo in cui i giocatori azzurri guardano alla Salernitana come un ambiente utile per lo sviluppo dei propri talenti. Con queste parole, l’ex capitano ha cercato di promuovere una visione più positiva e unita tra le due squadre e le rispettive tifoserie.

“Mi auguro, in futuro, che i calciatori della Salernitana possano guardare al Napoli come step successivo della propria carriera, così come gli azzurri guardare ai granata come piazza utile alla crescita dei propri talenti”.