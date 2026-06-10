Mondiale di vergogna: arbitri, staff e calciatori umiliati mentre la FIFA si disinteressa.

Il Mondiale 2026: un inizio controverso

Il Mondiale 2026 si prepara a entrare nella storia, ma non per ragioni legate al gioco. La competizione, prima di iniziare, ha già messo in luce alcune delle sue pagine più inquietanti, che non si trovano nei campi da gioco, ma negli aeroporti e alle frontiere degli Stati Uniti. Gli episodi che si sono susseguiti delineano un paesaggio in cui l’accesso al torneo è determinato da nazionalità, passaporti e sospetti politici. La FIFA, che proclama l’universalità del calcio, rimane silente in merito a queste ingiustizie.

Si tratta di questioni di dignità e diritti fondamentali. La situazione solleva interrogativi sull’ipocrisia delle istituzioni sportive di fronte a problematiche così gravi.

Omar Artan: l’arbitro somalo escluso

Un caso emblematico è quello di Omar Abdulkadir Artan, anche noto come il miglior arbitro africano del 2025. Per la prima volta nella storia, un somalo era stato selezionato dalla FIFA tra i 52 direttori di gara del torneo. Tuttavia, quando Artan è arrivato a Miami da Istanbul, con un visto valido e la documentazione ufficiale della FIFA, è stato soggetto a interrogatori durati undici ore e infine rimpatriato. Nessuna spiegazione formale è stata fornita.

Le sue parole al New York Times rivelano il dramma personale che ha vissuto: «Sono semplicemente un arbitro che vuole realizzare il suo sogno più grande. Ho i documenti giusti, ma credo che abbiano un problema con il mio Paese». Il governo somalo ha reagito con fermezza, sottolineando che il rifiuto di ingresso a Artan mina il principio di equità nel calcio. La risposta della FIFA è stata decisa: «Non ci occupiamo dei processi di immigrazione del Paese ospitante». Così, il sogno di Artan è finito.

Le difficoltà della nazionale iraniana

La situazione della nazionale iraniana rappresenta un ulteriore esempio delle problematiche politiche legate a questo Mondiale. L’ambasciata iraniana in Turchia ha denunciato un trattamento discriminatorio nei confronti della propria delegazione. Molti membri dello staff dirigenziale e consultori tecnici hanno visto negare i visti, mentre i calciatori sono stati autorizzati a entrare solo il giorno della partita con un’uscita limitata.

Anche i tifosi iraniani si sono trovati esclusi: i loro biglietti sono stati bloccati. Questo accade mentre gli Stati Uniti annunciano nuove operazioni militari contro l’Iran, creando un contesto di marcata tensione geopolitica.

Casi di discriminazione tra i giocatori

Il Mondiale non ha risparmiato nemmeno figure di spicco come Fabio Cannavaro, il quale, all’arrivo negli Stati Uniti, è stato perquisito con metal detector e cani antidroga, diventando oggetto di attenzione mediatica. Non meno preoccupante è la situazione di Aymen Hussein, attaccante simbolo dell’Iraq, che ha subito un lungo interrogatorio a Chicago, nonché le disavventure di Tala Salah, fotografo della nazionale irachena, rimasto bloccato per oltre dieci ore prima di essere rimandato indietro.

Le star del Senegal, Sadio Mané e Kalidou Koulibaly, si sono trovati costretti a subire controlli nei quali dovevano togliersi le scarpe. La nazionale belga ha vissuto situazioni simili, minata dagli stessi protocolli di sicurezza che hanno suscitato indignazione.

Le promesse della FIFA: un’illusione?

Nel 2017, Gianni Infantino, Presidente della FIFA, aveva promesso che ogni squadra qualificata avrebbe potuto accedere liberamente al Paese ospitante. Oggi, a nove anni di distanza, tali promesse sembrano dimenticate. La FIFA si è lavata le mani affermando pubblicamente di non essere coinvolta nella gestione dei visti e dei processi di immigrazione, delegando quindi al governo ospitante la responsabilità.\

Questo atteggiamento ha sollevato gravi domande sulla reale natura della FIFA come custode dei valori del calcio. Infantino, noto per le sue relazioni con l’amministrazione Trump, ha scelto il silenzio su un tema così delicato. Si prospetta quindi un torneo intriso di controversie, che inizia già con un pesante fardello.

Il Mondiale 2026 ci offre uno specchio inquietante: un evento sportivo che si proclama celebrazione universale, ma che si svolge in un contesto ricco di discriminazioni e ingiustizie. La FIFA ha avuto l’opportunità di garantire un accesso equo, ma ha fallito, permettendo che la competizione si apra sotto l’ombra della vergogna.

Fonti ufficiali: New York Times, FIFA, Ambasciata dell’Iran in Turchia.

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