Mirante si propone al Napoli per sostitute Meret: La risposta di ADL

Antonio Mirante si propone al Napoli per sostituire l’infortunato Meret. L’ex portiere della Roma in questi giorni si sta allenando a Sorrento e ha fatto pervenire al club azzurro la propria candidatura. Il Napoli rischia di ritrovarsi con il solo Marfella disponibile per la sfida contro la Juventus. Ospina tiene in apprensione il club partenopeo, il portiere della Colombia è uscito malconcio dalla sfida contro il Cile.

MIRANTE SI PROPONE AL NAPOLI

Il quotidiano il Mattino sull’ idea Mirante per il Napoli scrive: “Alla porta del club azzurro ha provato a bussare Antonio Mirante, che dopo le ultime tre stagioni alla Roma è svincolato. Si sta allenando regolar- mente due volte al giorno a Sorrento. È lì che aspetta una chiamata e l’idea di accasarsi a Napoli, per sopperire all’infortunio di Meret lo solletica eccome.

IL CLUB AZZURRO PUNTA SU OSPINA

Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli: “Mirante al Napoli sarebbe una soluzione tampone, in attesa del recupero a pieno regime del portiere campione d’Europa, ma che allo stesso tempo non convince del tutto il Napoli. La società, infatti, non sembra orientata all’idea di tesserare un portiere svincolato, ma di andare avanti così. Aspettando il rientro di Meret e affidandosi intanto alla sicurezza di Ospina, che in questi anni ha già dimostrato di poter essere un sostituto di altissimo livello. Ecco perché ieri non c’è stata alcuna sorpresa nella lista che il Napoli ha presentato per l’Europa”.